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Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin temmuz ayında başlayıp ağustos sonunda bitecek şekilde planlandığını belirterek, "İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak" dedi. Bakan Selçuk, atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini kendi talepleri olarak gördüklerini ve bunun artmasını istediklerini söyledi

Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan atama açıklaması
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AA

Selçuk, Akşam TV YouTube kanalı canlı yayınında, eğitimde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sosyal medyada başlatılan "20'li yaşlar challenge" akımına Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşarak katılması ve bu esprili paylaşımının nedeninin sorulması üzerine Selçuk, Brando'nun kendi kuşağının çok yakından tanıdığı, sinema tarihinin efsane isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Eğitimle uğraşan, çocuklarla, öğretmenlerle bir arada olan kişiler olarak içlerindeki çocuğu hep ön plana çıkardıklarına dikkati çeken Selçuk, "Bu da bizim açımızdan böyle küçük bir gülümseme, nükte denilebilir." dedi.

Selçuk, salgın sürecinin ve içinde bulunulan 17 günlük "tam kapanma" döneminin Milli Eğitim Bakanlığını nasıl etkilediğinin sorulması üzerine, bu dönemin dünya açısından zor geçtiğini ve yüzyılda bir olabilecek hadisenin kendi bakanlığı dönemine denk geldiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; sürecin kolay olmadığını ancak ülkeye hizmet etmenin ve bu ülkenin çocukları için çalışmanın büyük bir fırsat olarak da değerlendirilebileceğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Tamam, zor bir dönem ama bir taraftan da böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak, imdada yetişmek, çareler sunmaya çalışmak ekiple beraber bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor. Sabahladığımız günler, geceler çok oldu ve çok yorulduğumuz zamanlarımız oldu fakat bu zamanlar içerisinde yaptığımız işin bir çocuğa dokunduğunu, o çocuğun geleceği için bir katkı olduğunu bildiğimiz için bu yorgunluklar emin olun uçup gidiyor."

"BU ZORLU VE ÖĞRETİCİ SÜREÇTE TATMİN EDİCİ SONUÇLAR ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bakan Selçuk, bu sürecin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye açısından da sıra dışı olduğunu ve böyle bir kriz durumunda neler yapabildiklerinin ekip olarak donanımlarını gösterdiğini söyledi. Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz bu zorlu ve öğretici süreçte Milli Eğitim Bakanlığı adına gerçekten tatmin edici sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Bunu neye göre düşünüyoruz? Dünyada hangi ülkeler kaç tane eğitim kanalı kurdu, diye düşünüyoruz, dünyada kaç canlı ders yapılıyor, dünyada ülkelerin eğitim siteleri kaç kere tıklanıyor, dünyada öğretmen eğitimine kadar bütün bunları sayısal, uluslararası verilere dayalı olarak ortaya koyduğumuz için gerçekten ekibimizin başarılı olduğunu düşünüyoruz."

Bugüne kadar 560 bin öğretmenle görüşmeler gerçekleştirdiğinin hatırlatılması ve bu görüşmelerin ne gibi faydalar sağladığının sorulması üzerine Selçuk, öğretmenlerin duygudaşı ve yol arkadaşı olmadıkları sürece, aralarında bir duygu ve düşünce birliği oluşmayacağını, bu nedenle onlarla tokalaşıp, hal ve hatırlarını sormayı çok önemsediğini söyledi.

Selçuk, bu sürecin çok öğretici olduğunu, toplum olarak okulların ne anlama geldiğinin, öğretmenlerin hayattaki vazgeçilmez yerinin anlaşıldığını ve bunun içselleştirildiğini vurguladı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmen atamalarıyla ilgili soru üzerine Selçuk, şu cevabı verdi:

"Uzun yıllar boyunca, AK Parti döneminde hep 40 binlerin üzerinde atamalar oldu. Geçen sene de 40 bin oldu, ondan önceki sene de 40 bin oldu, hatta bazı senelerde daha da fazla oldu ama bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında bizim arzımız var, başvurumuz var, görüşmelerimiz var ve bunlar devam ediyor."

Selçuk, atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini kendi talepleri olarak gördüklerini ve bunun artmasını istediklerini söyledi. Öte yandan, bunun Maliye Bakanlığı ve diğer kuruluşların görev alanlarıyla ilgili bir kısmı da olduğuna değinen Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz, Milli Eğitim için en iyi olan neyse tabii ki onu istiyoruz ve daha çok öğretmenimizin olması, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarının karşılanması anlamında elbette beklediğimiz, istediğimiz bir şey fakat bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilir, diğer kurumlar da bunları bizimle paylaşıyorlar, onlar da emin olun ellerinden geleni yapıyorlar."

Engelli öğretmen atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Selçuk, 2020'de 929, bu yıl şubat ayında da 500 engelli öğretmen ataması daha yaptıklarını belirterek bu sürecin devam ettiğini ve çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN FORMASYON EĞİTİMİ

Öğretmen adaylarının formasyonla ilgili sorularına da değinen Selçuk, 1 Ocak 2021'e kadar pedagojik formasyon belgesi alan kimsenin hak kaybı olmayacağını, bir uygulama değişikliğine gidileceğini de, mağduriyet yaşanmaması açısından iki yıl önce söylediklerini anlattı.

Selçuk, mezun olan herkesin formasyon alması ve yüz binlerce insanın buralara birtakım ücretler ödemesinin sağlıklı bir işleyiş olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz, öğretmenliğe atandıktan sonra ayrı bir formasyon düzenledik yani asıl formasyon, öğretmenliğe atandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilecek olan formasyon. Ama onun öncesinde de eğitim fakültelerinde okuyan kişiler, bazı temel hazırlık dersleri alıyorlar. Öğretmenlik Meslek Bilgisi tezsiz yüksek lisans programına katılacak öğrenciler de bu hazırlık derslerini, bu programın derslerini alacaklar, eğer öğretmenlikle ilgili KPSS sınavını kazanırlarsa o zaman da Milli Eğitim Bakanlığından mesleğe başladıkları ilk yıl bir formasyon eğitimi alacaklar."

"İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN DUYURUSU HAZİRAN İÇERİSİNDE YAYINLANACAK"

Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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