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Bakan Soylu: Gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılarla ilgili olarak "Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi" açıklamasında bulundu

Bakan Soylu: Gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılara ilişkin "Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi." şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi'yle alakalı değil, 79 tanesi DHKP-C, THKP/C-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi'yle alakalı değil, 79 tanesi DHKP-C, THKP/C-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.

REKTÖR SEÇİMİ

Bir önceki seçimlerde üniversitemizin rektörünü öğrenciler mi seçiyordu? Hayır. Üniversitemizin öğretim üyeleri seçiyordu. Dün de öğrenciler bu konuda bir yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil.

KABE FOTOĞRAFI TEPKİSİ

Burada maalesef marjinal, ideolojik, çok uçlarda olan sınırlı sayıdakiler üniversiteyi marjinal ideolojik merkeze çekmişler. Bu doğru bir iş değil. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'yle konuşacağımız iş onların başarısıdır. LGBT denilen, hakikaten değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen, tamamen Batı'nın Türkiye'ye pazarladığı, sunduğu... Bloke ediyorlar üniversiteyi. Diyebilirsiniz ki "Size ne? Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar." Senin Kabe'yle ne işin var? Onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor. Hani ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri? İnsanların inandıklarını bu kadar kışkırtmak için üzerine gidilir mi?

"TÜRKİYE AYAĞA KALKSA BUNA MÜSADE ETMEM"

Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısını ilk gün kırdılar. Bunun adı vandallıktır. Bu öğrenciler ne yapacaklar? Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etmem. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem.

Boğaziçi Türkiye'nin en iyi devlet üniversitelerinden biri değil mi? 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yönetici illa oradan mı çıkması lazım. Bir siyasi partinin reklam ajansı gençleri kullanıyor.

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