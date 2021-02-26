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Bakan Soylu: Uyuşturucu meselesini annelerle çözeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu meseleyi annelerle çözeceğimize inanıyoruz. Çünkü şunu söyleyeyim, uyuşturucu kullanan çocukların yüzde 90’ına yakın annesi var" dedi.

Bakan Soylu: Uyuşturucu meselesini annelerle çözeceğiz
İHA

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla başlattığı “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi Kırıkkale’de hayata geçirildi. Uyuşturucu madde kullanan 19 yaş ve üzeri bağımlı bireylerin tedavi edilerek sosyo-ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlanması için “Huzur Köy” projesi kapsamında valilik tarafından kurulan rehabilitasyon merkezinde Vali Yunus Sezer, 24 anne ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Vali Sezer, toplantı sırasında görüntülü telefon bağlantısıyla anneleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.

"YİNE BİR ÖRNEK OLACAK BUNA İNANIYORUM"

“Huzur Köy” projesini başlangıcından itibaren takip ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Başlangıcından beri bende takip ediyorum. Hem valimiz hem de arkadaşlarımızın gayretlerini hem burada rehabilitasyon için çok iyi olabileceği garantisini taşıyorum. Yine bir örnek olacak buna inanıyorum. İnşallah arkadaşlarımızın ortaya koyacağı gayretle hem anneler hem aileler hem de bu musibete musallat olan çocuklar kurtulacaktır. Ona inancım tam. Özellikle ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesinin de tüm vilayetlerimizde arkadaşlarımız tarafından sahiplenmesi beni ayrıca çok mutlu ediyor. Veliler tarafından sahiplenmesi anneler tarafından sahiplenmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"ÇOCUKLARIN YÜZDE 90'INA YAKIN ANNESİ VAR"

Uyuşturucu meselesini annelerle çözüleceğini ifade ederek, uyuşturucu kullanan çocukların yüzde 90’ına yakın annesinin var olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

“Çünkü şunu söyleyeyim; uyuşturucu kullanan çocukların yüzde 90’ına yakın annesi var. Genelde toplumda şöyle bir bilgi var. Onlar anneden babadan ayrı çocuklar. Bir takım problemler yaşadıkları için bu meselelere giriyorlar. Ama yüzde 90’ına yakın annesi var. Eğer biz annelerle bu farkındalığı birlikte paylaşabilirsek, onların karşı karşıya kaldığı sorunları beraber aşabilme kabiliyetine sahip olabilirsek, onları meselenin başında çocuklarının bu illete bulaştığını anlayabilecek bir duruma getirebilirsek, zannediyorum ki; bir taraftan sizin gayretiniz bir taraftan valiliklerimiz, emniyetimiz, sağlık bakanlığımız, bir taraftan Yeşilay’ımız hep birlikte el ele verip bu meselenin üzerinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu Huzur Köyleri gibi köyler, bizim açımızdan önemli bence iyi bir adım oldu. En kısa zamanda gelmek nasip olur.”

"24 TANE DE ANNEMİZ VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Huzur" Köy projesi hakkında bilgiler aktaran Vali Yunus Sezer, “Burada Bakanım bir kompleks kurduk. 40 yataklı yerimiz var. Aynı zaman da seralarımız çalışma ofislerimiz atölyelerimiz spor sahalarımızla beraber 80 dönüm arazimiz var. Seralarımızda dikimlerimizi başlattık. Çocuklarımız çiçek yetiştirecekler. Açacağımız kurslarda meslek öğrenecekler. 22 tane gencimiz var burada. 24 tane de annemiz var. Toplantıdayız hep beraber” ifadesini kullandı.

"BURADAN VERİM ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Anneler adına konuşan ve ismini belirtmek istemeyen bir anne ise, uyuşturucu bağımlısı iki çocuğunu topluma kazandırdığın anlatarak, “Uyuşturucuya karşı duyarlı olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Valimiz Yunus bey de bize destek olduğu için ona çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir proje gerçekleştirdi. Biz çok beğendik. Buradan verim alacağımızı düşünüyoruz. Topluma kazandıracağız ekip halinde. Gayet güzel. Benim 2 tane oğlum uyuşturucuya teslim etmiştim ama onları şu an topluma kazandırdım. Artık sokaklarda ailelerle, çocuklarla sürekli diyalog halindeyim. Ekip kurduk ekiple çalışıyoruz. Mücadele veriyoruz. Uyuşturucu ile mücadele veriyoruz. Topluma bir çocuk kazandırabilirsek bizim için en büyük mutluluk bu olacak. Biz artık çocuklarımızın elinde folyo değil kitap görmek işitiyoruz. Köşelerde torbacı görmek istemiyoruz. Mücadeleye devam” diye konuştu.

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