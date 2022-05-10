İşte yeni sürücü belgesi ve pasaport

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportu tanıttı
ABONE OL

Bakan Soylu yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportu tanıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni pasaportları tanıttı. Soylu, "Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz" derken, "Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır" ifadelerini kullandı. 

Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportu tanıttı
İşte yeni sürücü belgesi ve pasaport
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakanı Soylu, yeni e-sürücü belgesi ve e-pasaportlar hakkında açıklama yaptı.

Soylu "Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, "Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır. 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ALTYAPIYI KURDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni pasaport hakkında "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkânları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avcılar'da eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis
Yeni pasaport ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pasaportu açıkladı...
GÜNDEM Yeni pasaport ne zaman verilecek?
Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu
GÜNDEM Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu
Son dakika: Kalbinden bıçakladılar! Cinayet anı kamerada!
GÜNDEM Kalbinden bıçakladılar! Cinayet anı kamerada!
Çöplükte ölü bebek bulundu!
GÜNDEM Çöplükte ölü bebek bulundu!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler, sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs İSKİ arıza su kesintisi duyuruları:
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
Aydın'da içme suyu tesisinde yangın
GÜNDEM Aydın'da içme suyu tesisi küle döndü
Son dakika haberi: "Telefon kazandın" dolandırıcılığı!
GÜNDEM Herkesin başına gelebilir! "Telefon kazandın" ...
Memur zammı için heyecanlandıran açıklama! 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da memur maaşı zamlanacak mı?
GÜNDEM Memur zammı için heyecanlandıran açıklama!
Psikologlar Günü mesajları ve kutlama sözleri 2022: En güzel, anlamlı ve resimli 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü Kutlu Olsun mesajı ile sözleri!
GÜNDEM En güzel Psikologlar Günü mesajları...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.