İşte yeni sürücü belgesi ve pasaport 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakanı Soylu, yeni e-sürücü belgesi ve e-pasaportlar hakkında açıklama yaptı.

Soylu "Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, "Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır. 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ALTYAPIYI KURDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni pasaport hakkında "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkânları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.