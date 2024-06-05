Bakan Tekin: Yaklaşık 420 bin öğretmen ilkyardım eğitimi aldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 420 bin öğretmenimizin ilk yardım eğitimlerinden geçirildiğini söyleyebilirim. Temmuz ayı sonu itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi'nin (AKUB) 10 bin kişilik kurtarma ekibine sahip olacağını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla MEB Beşevler Şura Salonu bahçesinde düzenlenen ‘Çevreye ve Çevresine Duyarlı Genç Gönüllüler’ etkinliğine katıldı. Bakan Tekin, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Ardından Bakan Tekin; öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi için başlatılan ‘Birlikte İyiliği Resmediyoruz’ projesi kapsamında hazırlanan stantları gezerek, öğrencilerden ilk yardım farkındalık konularında çalışmalarını dinledi ve öğrencilerle sohbet etti.

REKLAM

Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevlerine değindi. Tekin, “İçinde yaşadığımız topluma, içinde yaşadığımız dünyaya, etrafımızdaki birlikte yaşadığımız insanlara hem hukuki olarak hem de ahlaki olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek, bu bilinçle, bu şuurla yetişmek, çocuklarımızı bu şuurla yetiştirmek, bunlar hep bizim bakanlığımızın görevleri arasında. Bugün de burada '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü vesile kılarak bakanlığımız bünyesinde yapılan etkinliklerin sergilendiği bir alan oluşturmaya çalıştık” dedi.