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        Haberler Gündem Güncel Bakan Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına tepki gösterdi. Tunç "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 00:39 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:40
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        Bakan Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır.

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        Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir.

        Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir.

        Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

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        Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir.

        Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir.

        Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur.

        Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir.

        ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

        CHP Genel Başkanı Özel "Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp dökmeden, sinmeden, durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet. Buradan sesleniyorum, evde aç oturmayacağız, yoksul oturmayacağız, evde işsiz, güvencesiz oturmayacağız. Sen bizim seçtiğimizi nezaretlerde tutarken biz evde oturmayacağız. Buradakiler senin gibi ne korkaklar ne zalimler, kimseye kıyamazlar. Ama kendilerini de senin gibi bir zalimin vicdanına bırakmazlar. Biz birbirimize emanetiz." demişti.

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