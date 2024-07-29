Bakan Uraloğlu: 2,5 saat süren yol 20 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersinin ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesinde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesindeki şantiyeyi ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in eşlik ettiği Uraloğlu, projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, incelemesinin ardından gazetecilere, otoyolun yaklaşık 10. kilometresindeki şantiyede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Trafiğin rahatlatılacağını dile getiren Uraloğlu, "Burası 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantılı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol. Trafiğimizin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu projeyle inşallah çözmüş olacağız." dedi.

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Uraloğlu, seyahat süresinin kısalacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"40-45 kilometrelik bir mesafenin 2,5 saatte geçildiği bir kesimi konuşuyoruz. Burası kıymetli arazilerin, seraların olduğu, tabiri caizse iğneyle kuyu kazarak projelendirdiğimiz bir kesim. 42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor. Nerden bakarsınız yüzde 30a yakını tünel ve viyadüklerden oluşan, standardı yüksek, 3 gidiş 3 geliş şeritli projelendirdiğimiz bir yol. Bittiğinde 2,5 saat süren trafiği 18-20 dakikada geçebileceğimiz, bölgemizin ve Mersinimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje."