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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: 2,5 saat süren yol 20 dakikaya düşecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: 2,5 saat süren yol 20 dakikaya düşecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bittiğinde 2,5 saat süren trafiği 18-20 dakikada geçebileceğimiz, bölgemizin ve Mersinimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 21:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:59
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        2,5 saatten 20 dakikaya
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersinin ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesinde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesindeki şantiyeyi ziyaret etti.

        Vali Ali Hamza Pehlivan ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in eşlik ettiği Uraloğlu, projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

        Uraloğlu, incelemesinin ardından gazetecilere, otoyolun yaklaşık 10. kilometresindeki şantiyede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

        Trafiğin rahatlatılacağını dile getiren Uraloğlu, "Burası 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantılı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol. Trafiğimizin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu projeyle inşallah çözmüş olacağız." dedi.

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        Uraloğlu, seyahat süresinin kısalacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "40-45 kilometrelik bir mesafenin 2,5 saatte geçildiği bir kesimi konuşuyoruz. Burası kıymetli arazilerin, seraların olduğu, tabiri caizse iğneyle kuyu kazarak projelendirdiğimiz bir kesim. 42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor. Nerden bakarsınız yüzde 30a yakını tünel ve viyadüklerden oluşan, standardı yüksek, 3 gidiş 3 geliş şeritli projelendirdiğimiz bir yol. Bittiğinde 2,5 saat süren trafiği 18-20 dakikada geçebileceğimiz, bölgemizin ve Mersinimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje."

        Çukurova Uluslararası Havalimanının 10 Ağustosta açılmasının planlandığını anımsatan Uraloğlu, iki projenin turizme katkısına değindi.

        Uraloğlu, yol için sahada 1330 personel ve 204 iş makinesinin çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 300ün üzerine hatta 500lere yaklaşacak. Personelimiz de 3 bine çıkacak. Burada koruma alanları, vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Onlardaki bütün hassasiyetlere de dikkat ediyoruz. Hızlı şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 61 kapasiteyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 100e yaklaştırarak burayı inşallah kısa sürede bitirmiş olacağız. Önümüze bir mani çıkmazsa burayı 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bitirerek peyderpey Mersinimizin, bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

        Ziyarette AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da yer aldı.

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        #Abdulkadirn Uraloğlu
        #Mersin
        #haberler
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