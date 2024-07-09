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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Yerlikaya: "19'u kurtarıldı, 7'sinin cansız bedenine ulaşıldı!" | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya: "19'u kurtarıldı, 7'sinin cansız bedenine ulaşıldı!"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:24
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        "19'u kurtarıldı, 7'sinin cansız bedenine ulaşıldı!"
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını belirtti.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."

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        #Göçmenler
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