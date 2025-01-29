Bakan Yerlikaya: 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda '2025 Yılı Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Yerlikaya, yasal olarak Türkiye'de kalan toplam 4 milyon 121 bin 663 yabancı uyruklu kişi bulunduğunu belirterek, "Bunların 2 milyon 865 bin 430'unu Suriyeliler, 1 milyon 66 bin 13'ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220'sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki Türkiye, göç yönetiminde dünyaya model bir ülkedir. Göç yönetiminde temel ilkemiz, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayıştır. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, yarattığı büyük acıların yanı sıra, göç yönetiminde büyük bir sınavdı. Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli kardeşimize kucak açtık. En zor zamanlarında, en karanlık günlerinde onlara umut ışığı olduk. Medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla insanlık onurunu korumanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, acılar ne kadar derin olursa olsun, adaleti, merhameti, insani değerleri vicdanın pusulası yaptık" dedi.

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"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALDIK"

8 Aralık 2024 tarihinin, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı olduğuna işaret eden Yerlikaya, "61 yıllık Baas rejimi çöktü, Esed ülkesinden kaçtı, Suriye'deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Bizimse vicdanımız rahat, başımız dikti; çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk, tarihin doğru tarafında yer aldık. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2017 yılından bu yanaysa 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürüyoruz" diye konuştu.