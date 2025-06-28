Bakan Yumaklı: Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te yangının devam ettiği bölgede, gazetecilere yaptığı açıklamada,son durumu değerlendirdi. Bakan Yumaklı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan yangının Bilecik tarafına sirayet etmesiyle Gölpazarı ilçesinin çok yoğun şekilde yangından etkilendiğini söyledi.

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Sakarya'da saat 16.00'da basın mensuplarını yangınlarla ilgili bilgilendirdiğini anımsatan Yumaklı, "O açıklamalarımızdan sonra maalesef Türkiye'nin farklı yerlerinde orman yangınları çıkmaya devam etti. Son 2 günde ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. Bunun sadece 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor." ifadesini kullandı.

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Yumaklı, Taraklı ve Gölpazarı ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınlarının ciddi boyutlarda olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Sizlerle konuştuktan sonra Bolu Göynük'te bir yangın daha çıktı ve yine Bilecik Osmaneli'de bir başka yangın daha çıktı. Bu 4 yangının şu anda 4'ü de ciddiyetini koruyor. Arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyor. Ancak bu gece de arkadaşlarımızın müdahalesi ve söndürme çabaları devam edecek. Balıkesir Havran, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Antalya Finike, buralardaki yangınlarda başta söylediğim gibi bu 4 yangın da kısmen kontrol altına alındı."

"16 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ" Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın çıktıktan 7 dakika sonra müdahale edilmesine rağmen şiddetli şekilde yayıldığını vurgulayan Yumaklı, "Çok geniş bir alana yayılmış durumda. Tabii net rakamları yangınlar tamamlandıktan sonra vereceğiz ancak yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz." diye konuştu. Yumaklı, bölgede 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz ve 1000'in üzerinde personelin görev aldığını belirterek, şunları kaydetti: REKLAM "Yangının doğu tarafına doğru ilerleme eğilimi var. Arkadaşlarımız şu anda burayı tutmak için yoğun bir çaba içerisinde. Bu yangın sebebiyle Sakarya'da 2, Bilecik'te de 14 olmak üzere 16 yerleşim yeri, irili ufaklı köyler bunlar, tahliye edildi. Sadece bunların arasında Bilecik Osmaneli'ndeki yangında bir vatandaşımız yaralandı, hastaneye sevk edildi. Onun dışında hem çalışanlarımız hem vatandaşlarımızdan yaralanan ya da sağlık problemi yaşayan yok." Yangının sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, "Sakarya tarafında 3 kişi gözaltına alındı. Bilecik Osmaneli'de meydana gelen yangınla alakalı kolluk güçlerimiz, sebebe dair soruşturmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Bilecik'te yangının devam ettiği bölgede, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki yangının 11.25'te çıktığını, ilk müdahalenin 11.35'te yapıldığını hatırlattı. Yurdun her tarafında çok şiddetli rüzgarlar olduğunu, Akhisar'daki yangının da rüzgar sebebiyle yayılma eğilimi gösterdiğini belirten Yumaklı, Akhisar'da 3 uçak, 11 helikopter ve 30 arazözle mücadelenin devam ettiğini vurguladı. Yumaklı, Balıkesir Havran'da 5 uçak, 2 helikopter ve 25 arazözle yangının söndürülmeye çalışıldığını ve kısmen kontrol altına alındığını dile getirerek, "Gaziantep'te 2 uçak, 12 helikopter ve 12 arasözle müdahale edildi, o da kontrol altında. Kahramanmaraş'ta 3 helikopter, 15 arasöz, bu da kontrol altında. Bolu Göynük de bizi çok zora sokan yangınlardan bir tanesi oldu. Güçlerimizi bölmek zorunda kaldık maalesef." ifadesini kullandı. REKLAM Göynük'teki coğrafi koşullar nedeniyle ekiplerin bölündüğünü aktaran Yumaklı, şunları kaydetti: "Orada da 11 helikopter ve 12 arazöz. Kaldı ki takviyeye devam ediyoruz. Burada da arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Antalya Finike'de 4 uçak, 4 helikopter ve 24 arasözle burada da müdahale ettik ve kontrol oldu. Osmaneli'ndeki yangına, 2 helikopter, 10 arazözle müdahale ettik ancak alanın çok geniş olduğunu söylemek istiyorum. Yangının 4'te 3'ü ile ilgili belli oranda bir başarı sağlandı. Bir alana yoğunlaşmış vaziyetteler. Havanın kararmasıyla artık hava araçları inmek durumunda, çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Arkadaşlarımız müdahaleye karadan devam edecek."