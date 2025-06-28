Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı! Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangını kontrol altına almak için dünden bu yana havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Tedbir amaçlı bölgede birçok ev tahliye edildi. Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son iki gün içerisinde ülke genelinde; 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana gelmiştir" denildi

Anadolu Ajansı Giriş: 28.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:44 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL