Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı!
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangını kontrol altına almak için dünden bu yana havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Tedbir amaçlı bölgede birçok ev tahliye edildi. Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son iki gün içerisinde ülke genelinde; 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana gelmiştir" denildi
Sakarya'da, Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkiinde ormanlık alanda dün saat: 11.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 26 saat geride kaldı.
GECE BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ
AA'daki habere göre ekipler yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.
"HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları, Sakarya-Bilecik sınır hattındaki ormanın iç kesiminde müdahalesini sürdürüyor.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
İKİ GÜNDE 49 ORMAN VE 62 ZİRAAT YANGINI
Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde; 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana gelmiştir" denildi.