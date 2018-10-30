Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ülke çapındaki ulusal izleme ve değerlendirme araştırmalarının yanı sıra PISA ve TIMSS gibi uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarının koordinasyonunda da aktif kullanılmak üzere 81 ilde Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri kuruluyor.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda, ölçme ve değerlendirmeye özel bir önem verildi. 81 ilde kurulacak ölçme ve değerlendirme merkezlerinin il ve ilçe bazlı ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi, ortak yaklaşımın uygulanması, izleme ve değerlendirme çalışmalarının ülke çapında etkin yürütülmesi ile ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeni yaklaşımların uygulanmasında büyük avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor.

MEB, şu ana kadar 59 ilde ölçme ve değerlendirme merkezinin kurulumunu ve bu merkezlerde görev alan personelin hizmet içi eğitimlerini tamamladı. 12 ildeki merkez bu ay içerisinde, geriye kalan 10 ildeki merkez ise aralık ayı içerisinde kurulacak.

Böylece aralık ayı itibarıyla 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi faaliyete geçmiş olacak. Bu merkezler, ulusal izleme ve değerlendirme araştırmalarının yanında PISA ve TIMSS gibi uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarının koordinasyonunda da aktif olarak kullanılacak.

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