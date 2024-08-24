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        Haberler Gündem Çevre Bakanlıktan İzmir'de inceleme! | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan İzmir Körfezi'nde inceleme!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:03
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        Bakanlıktan İzmir'de inceleme!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Ekipler, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri aldı. Çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada, numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi.

        Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

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        #yerel haberler
        #çevre haberleri
        #İzmir Körfezi
        #balık ölümleri
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