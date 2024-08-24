Bakanlıktan İzmir'de inceleme!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ekipler, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri aldı. Çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada, numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi.