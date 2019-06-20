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Bakaya ve yoklama kaçaklarına kurasız bedelli hakkı yolda

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren askerlik süresini altı aya indiren yasa teklifinin genel Kurul görüşmeleri sürerken bakaya veya yoklama kaçaklarına müjde niteliğinde yeni bir formül gündeme geldi. Buna göre, bakaya ve yoklama kaçaklarına kurasız bedelli hakkı yolda...

Yeni bir formül bulundu

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, teklif bakaya veya yoklama kaçaklarının bir kereliğine mahsus olmak üzere bedelliden yararlanma hakkı getiriyordu ancak 460.000 vakaya ve yoklama kaçağı olmasına karşın bedelli kontenjanının 145.000 olarak belirlenmesi karışıklığa neden olmuştu. 

Kurada çıkmayan bakaya veya yoklama kaçaklarının yeniden kaçak durumuna düşmesi ihtimali iktidar ve muhalefet arasında formül arayışına neden oldu. 

BEDELLİDEN YARARLANABİLECEKLER

Bütün bakaya veya yoklama kaçaklarının yeni sistem başlarken sorunlarının çözümü için yeni bir formül bulundu. AK Parti grup başkanvekili ile muhalefet grup başkanvekilleri arasında görüşmeler sırasında gündeme gelen formüle göre, 460.000 bakaya ve yoklama kaçağı bir kereliğine mahsus olmak üzere kuraya girmeksizin bedelliden yararlanabilecek.

Bunun için bakaya ve yoklama Kaçakları tanınacak süre içerisinde başvuruda bulunmaları ve bugünün rakamıyla 31.000 TL’yi yatırmaları koşuluyla bir ay temel askerlik eğitimini yaparak askerliklerini yapmış sayılacak. 

Bakaya ve yoklama kaçakları yasadan sonra kalıcı hale getirilecek bedelliden artık yararlanamayacak eğitimlerine ve işlerine devam edemeyecek günlük olarak da on lira ceza ödeyecek.

Bu yanı sistem nedeniyle bakaya ve yoklama kaçaklarına kurasız bedelli formülünün geliştirildiği bildirildi formül üzerinde son kararı genel kurul verecek. 

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