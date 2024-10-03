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        Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi'ni yeniliyor

        İstanbul'un Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki Tıp Merkezi'ni bakım onarım ve tadilat çalışmaları ile yeniliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:51
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        Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi yenileniyor
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        İstanbul'un Bakırköy Belediyesi, vatandaşların hizmetlere daha konforlu alanda ulaşabilmesi için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye bu kapsamda bünyesindeki Tıp Merkezi'nde bakım onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Polikliniklerde başlayan yenileme çalışmaları, Bakırköylülerin hizmetlerden geri kalmaması adına tek tek yapılacak.

        Tıp merkezi genelindeki bakım, onarım ve tadilat çalışmaları bittiğinde vatandaşlar daha konforlu bir alanda sağlık hizmetleriyle buluşabilecek.

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