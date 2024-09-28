Bakırköy'de işgale çizgili önlem

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun şehir düzenini korumaya yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında zabıta ekiplerinin kaldırım ve yol işgaline karşı denetimleri sürüyor.

Çalışmalar kapsamında denetime çıkan zabıtalar, cadde boyunca kaldırımı işgal eden tüm iş yerlerini tespit ederek esnafı kurallara uyması konusunda uyarıyor.

Yapılan uyarıların ardından zabıta ekipleri, yayaların geçiş yollarının kısıtlanmaması için çarşı, cadde ve sokaklardaki işletmelerin sınırlarını belirleyerek bu sınırlara sarı çizgi çekiyor.