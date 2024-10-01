Bakırköy'deki TIR faciası davasında mütalaa açıklandı

SAVCI MÜTLAASINI DA AÇIKLADI

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını da açıkladı.

Mütalaada, bilirkişi raporunda, sanığın kazanın oluşunda birinci dereceden asli düzeyde tek ve tam kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusurunun olmadığının belirtildiğinin altı çizildi.

Mütalaada yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Harp Okulu Kavşağı'nda "Dikkat, 4 metre yüksek araç için mecburu istikamet, sağ yoldan mecburi çıkış" ışıklı trafik levhası bulunduğu, olay yerine 200 metre geride "Dikkat, düşük köprü yüksek araçlar sağdan çıkınız 4 metre" uyarı levhasının olduğu, olay yerinden 105 metre geride 2 tabelanın yer aldığı, bu tabelalarda "Dikkat düşük köprü, 4 metre ve yüksek araç için sağ mecburi istikamet tabelalarıyla Yeşilyurt İstasyon Caddesi ile köprünün 35 metre gerisinde caddenin sağı ve solunda "4 metre" uyarı levhalarının bulunduğu kaydedildi.