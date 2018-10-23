Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Bakırköy'ün rantı çok yüksek semtlerinden biri olan Yenimahalle'de bulunan eski Bakırköy Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi arazisi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Bakırköy Belediyesi arasında 3 yıldır devam eden ihtilafa konu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın, başka yerlerde hastane yapılması karşılığında önce TOKİ'ye devrettiği, daha sonra mülkiyeti Emlak Konut'a geçen, yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin imar planları, Bakırköy Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda geçen mayıs ayında iptal edilmişti. Bakırköy Belediyesi, bölgenin hastaneye ihtiyacı olduğunu, arazinin hastane olan fonksiyonunun ticarete çevrilmesine karşı çıkarak 2015 yılında dava açmış, davanın sonuçlanması 3 yıl sürmüştü.



TİCARET VE TURİZM FONKSİYONU



Emlak Konut tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan yeni imar planı askıya çıktı. 20 Kasım 2018 tarihine kadar askıda kalacak olan, yeni Nazım İmar Planına ve Uygulama İmar Planına bu süre içinde itiraz edilebilecek.



Bakırköy Yenimahalle 901 ada 18 parsel, 5 bin 164 metrekare büyüklüğünde, "Ticaret+Turizm Alanı" olarak planlanan araziye 6 kat yüksekliğinde bloklar yapılabilecek. Yeni plana göre araziye ayrıca 5 bodrum kat yapılması da öngörülüyor.



Önceki imar planlarına göre alınan inşaat ruhsatına göre 2014 yılında inşaat faaliyeti başlamış ve kaba inşaatın büyük bir kısmı tamamlanmıştı.





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