- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan ve o tarihte 16 yaşında olan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki amcasının oğlu A.K.'nin evine, buradan da 19 Eylül günü öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini saptadı. Polis ekipleri, Umut Çakırer'ı takibe aldı.
DHA'nın haberine göre, yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından ekipler, 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla enişteyi gözaltına aldı. Enişte sorgusunda baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Umut Çakırer'ın ifadesinin ardından polis, bölgedeki yüzlerce mağarada iş makinesiyle arama yaptı. Ancak Filiz Karadavut'un cesedine ulaşılamadı. Umut Çakırer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli enişte hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında baldızı Filiz Karadavut'u öldürmediğini iddia eden enişte Çakırer, "Olay günü baldızım Filiz, beni arayarak, 'Aileme beni sen götür, Kalaba'dayım' dedi. Kayınvalidem, kayınbabam ve eşim ile Kalaba'ya gittik. Orada bize amcasının oğlu, bir otomobile binerek, eniştesi ile gittiğini söyledi. Kayınbabam beni göstererek, 'Bu mu diye' sordu. O da 'Hayır' cevabını verdi. Biz oradan döndük. Gece saat birde beni aradı. Antalya'ya gideceğini söyledi. Ben de 'Filiz, bir yere gitme seni alıp, götüreyim' dedim. Söylediği yere gidip, otomobille üç kez turladım ama, bulamadım" diye konuştu.
HTS kayıtlarından çıkan telefon görüşmeleri de sorulan Umut Çakırer, "En son saat 17.23'te sinyal vermesi normaldir. Filiz ile gönül ilişkimiz yoktu. Ailesinden korktuğu için beni arardı. Eşimle birlikte onunla ilgileniyorduk" şeklinde konuştu.
ANNE ŞİKAYETÇİ, BABA OLMADI
Damadından şikayetçi olduğunu söyleyen anne Durna Karadavut, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Kızımın kaybolduğu tarihte Umut'un dediği gibi Kalaba'ya gitmedik. Damadım yalan söylüyor. Aralarında duygusal ilişki olduğunu düşünüyorum. Ben bildiklerimi anlatsam bu yuva yıkılır. Sonuna kadar şikayetçiyim. Gözlerimi kör eden Umut oldu. Daha önce kör değildim" dedi. Baba Ali Karadavut ise, "Şikayetçi değilim. Şikayetçiyim desem yukarıda Allah var. Gözümle görmedim. Eğer böyle bir şey varsa günahı O'na" diye konuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.