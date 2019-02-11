5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Umut Çakırer, öldürüldüğü ileri sürülen Filiz K'nin annesi müşteki Durna K, yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık duruşma salonuna getirildikten sonra yanına giden müşteki Durna K, "Ben sana ne diyeyim, nasıl yaptın?" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse mahkemeye sunduğu mütalaasını yineleyerek, sanığın maktul ile kaybolduğu gün buluştuğunu, aynı gün görüştüklerine dair telefon kayıtları bulunduğunu, genç kızın kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına katıldığını belirterek, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kısmen kabul eden sanığın, "tasarlayarak kişi öldürme" ve "cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Umut Çakırer, olayla bir alakası olmadığını öne sürerek, "Filiz'i ben öldürmedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Umut Çakırer'e, "çocuk yaştaki kişiyi öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından iki taraf arasında adliye koridorunda başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.

Kavga esnasında sanığın eşi ve ölen Filiz K'nin ablası Çiğdem Ç, Durna K'ye tepki göstererek, "Onu sen öldürdün. Senin gibi anne olmaz olsun. Bir daha o eve gelmeyeceğim." diye konuştu.

OLAY

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 13 yıl önce merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Filiz K'nin kaybolmasıyla ilgili yeniden inceleme başlatılmıştı. Oluşturulan özel ekip, Filiz K'nin en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde bulunan kuzeni A.K'nin evine gittiğini, buradan da eniştesi Umut Çakırer ile ayrıldığını belirlemişti.



Bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrılan Umut Çakırer, baldızı Filiz K'yi iple boğarak öldürdüğünü, beldedeki Yuvalı mevkisinde bir araziye bıraktığını, cesedi bir süre sonra aynı mevkide bulunan bir mağaraya taşıdığını itiraf etmişti.



Sanığın ifadeleri doğrultusunda Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince iş makineleri yardımıyla arama çalışması yapılmış ancak Filiz K'nin cesedi bulunamamıştı.