- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Umut Çakırer, öldürüldüğü ileri sürülen Filiz K'nin annesi müşteki Durna K, yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık duruşma salonuna getirildikten sonra yanına giden müşteki Durna K, "Ben sana ne diyeyim, nasıl yaptın?" diyerek tepki gösterdi.
Cumhuriyet savcısı, önceki celse mahkemeye sunduğu mütalaasını yineleyerek, sanığın maktul ile kaybolduğu gün buluştuğunu, aynı gün görüştüklerine dair telefon kayıtları bulunduğunu, genç kızın kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına katıldığını belirterek, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kısmen kabul eden sanığın, "tasarlayarak kişi öldürme" ve "cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Sanık Umut Çakırer, olayla bir alakası olmadığını öne sürerek, "Filiz'i ben öldürmedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Umut Çakırer'e, "çocuk yaştaki kişiyi öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Duruşmanın ardından iki taraf arasında adliye koridorunda başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.
Kavga esnasında sanığın eşi ve ölen Filiz K'nin ablası Çiğdem Ç, Durna K'ye tepki göstererek, "Onu sen öldürdün. Senin gibi anne olmaz olsun. Bir daha o eve gelmeyeceğim." diye konuştu.
OLAY
Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 13 yıl önce merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Filiz K'nin kaybolmasıyla ilgili yeniden inceleme başlatılmıştı. Oluşturulan özel ekip, Filiz K'nin en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde bulunan kuzeni A.K'nin evine gittiğini, buradan da eniştesi Umut Çakırer ile ayrıldığını belirlemişti.
Bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrılan Umut Çakırer, baldızı Filiz K'yi iple boğarak öldürdüğünü, beldedeki Yuvalı mevkisinde bir araziye bıraktığını, cesedi bir süre sonra aynı mevkide bulunan bir mağaraya taşıdığını itiraf etmişti.
Sanığın ifadeleri doğrultusunda Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince iş makineleri yardımıyla arama çalışması yapılmış ancak Filiz K'nin cesedi bulunamamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.