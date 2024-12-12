Balıkesir'de inşaatta akıma kapılan işçi öldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir inşaata çalışırken elektrik akımına kapılan Ali Ç. (54), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 16.00 sıralarında Erdek ilçesi Orman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç, yapımı devam eden bir inşaata çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.