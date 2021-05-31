Balıkesir'de kumar baskını: 86 bin lira ceza kesildi 0:00 / 0:00

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir dernekte kumar oynandığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisini aldı.

Ekipler, bu adrese düzenledikleri operasyonda 11 kişinin kumar oynadığını, 4 kişinin de kumar oynanması için yer temin ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince söz konusu 15 kişi hakkında toplam 86 bin 772 lira ceza tutanağı düzenlendi. AA'nın haberine göre; dernek lokali ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle süresiz olarak mühürlenip kapatıldı.