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Balıkesir'de maden mühendisi kadına dehşeti yaşatan patronu tutuklandı

Balıkesir Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun, patronu Fatih Uygun tarafından darp edildiğini, patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti. Canan Tosun, yaşadığı şiddeti anlattığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaşırken, olay günü Fatih Uygun'un Canan Tosun'u bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Fatih Uygun, genç kadının darp raporu alıp tekrar şikayetçi olması üzerine tekrar gözaltına alındı. Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de maden mühendisi kadına dehşeti yaşatan patronu tutuklandı
Maden mühendisi kadına dehşeti yaşatan patronu tutuklandı
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DHA

Olay 13 Şubatta Balıkesir Marmara Adası'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan Tosun Ve patronu Fatih Uygun Arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih Uygun., Canan Tosun'u önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan Tosun, hastaneden darp raporu aldı.

"BÜTÜN KAPILARI KİTLEDİ BANA YUMRUK ATTI"

Yaşadıklarını anlatan Maden Mühendisi Canan Tosun, "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Arabayı üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim. İşçiler beni onun elinden alamadı. Ben burada rapor almaya çalışıyorum dedi. Canan Tosun'un avukatı Güven Kuzu, "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Canan Tosun. Koşarak uzaklaşırken, Fatih Uygun. Olduğu belirtilen kişi de bıçakla Canan Tosun'un peşinden koştuğu görülüyor.

Canan Tosun, bir süre koştuktan sonra 2 kere yere düşüyor, bu arada Fatih Uygun Araca binerek Canan Tosun'un üzerine doğru araba sürmesi de kameralara yansıyor. Diğer bir görüntüde Fatih Uygun Kapıları tek tek kontrol edip, kilitlediği ve ardından Canan Tosun'un kaçtığını anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlardan birisi de Fatih Uygun'un dayısı olduğu söylenen bir kişinin cama omuz atarak kırması ve Fatih Uygun'u durdurması da yer alıyor.

DARP EDEN PATRON TUTUKLANDI

Canan Tosun, Fatih Uygun'dan şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatih Uygun savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra hastaneye giderek darp raporu alan Canan Tosun, yeniden şikayetçi oldu ve tekrar gözaltına alınan Fatih Uygun adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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