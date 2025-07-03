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        Haberler Gündem Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Balıkesir'de zincirleme kaza: 9 yaralı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 01:00 Güncelleme: 03.07.2025 - 01:00
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        Balıkesir'de zincirleme kaza: 9 yaralı
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        A.K. idaresindeki otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Daha sonra aynı yönden gelen A.K. kontrolündeki otomobil de bu araçlara çarptı.

        Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yoldaki trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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