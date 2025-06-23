Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir haberleri: İş insanı kazada hayatını kaybetti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İş insanı kazada hayatını kaybetti!

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Zeytinyağı ticaretiyle uğraşan iş insanı 36 yaşındaki Murat Ustalı, olay yerinde yaşamını yitirirken eşi 33 yaşındaki Naz Ustalı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş insanı kazada hayatını kaybetti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'de kaza, 01.25 sıralarında Cunda- Ayvalık yolu üzerindeki Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi.

        İKİ KEZ DUVARA ÇARPTI

        Zeytinyağı ticaretiyle uğraşan Murat Ustalı'nın (36) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir marketin duvarına, ardından da bir evin duvarına çarptı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Murat Ustalı, olay yerinde hayatını kaybetti.

        EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Araçta bulunan Murat Ustalı'nın eşi Naz Ustalı (33) ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası cenaze Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı