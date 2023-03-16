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Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

Şanlıurfa'da sağanak sonucu etkili olan sel tarihi Balıklıgöl'ü de etkiledi. Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, "Balıklıgöldeki balıklar sazan türü olduğu için dipte yüzüyorlar, su taşkınında da gölün dışında bir balık görmedik" dedi.

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AA
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    Şanlıurfa'da sağanak sonucu taşkın yaşanan tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, suların çekilmesi sonrası normale döndü.
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.

     
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölünde, su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi. 
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    Göldeki suyun renginin de değiştiği gözlenirken yerleşkenin çevresi, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.

     
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    Bölge ve çevresinde yürütülen tahliye çalışmaları sonucu yerleşkedeki sular çekildi, göldeki su seviyesi de normale döndü.

     
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    Eyyübiye Belediyesi ekipleri yerleşke içinde temizlik çalışması başlattı.

     
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    Öte yandan Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, göl içindeki balıkların telef olduğuna yönelik bir bulgunun olmadığını belirtti.

     
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    İlhan, "Balıklıgöldeki balıklar sazan türü olduğu için dipte yüzüyorlar, su taşkınında da gölün dışında bir balık görmedik. Balıkların gölden dışarıya gideceklerini düşünmüyoruz." dedi.

     
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    METREKAREYE 170 KİLOGRAM YAĞIŞ

    Şanlıurfa Belediyesinden yapılan açıklamada da kentin, yakın geçmişin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

    Açıklamada, "Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik. Yaralarımızı saracak, mümkün olan en kısa sürede ayağa kalkacağız." ifadelerine yer verildi.
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?
  • Son dakika: Sel felaketi sonrasında Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu?

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