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Aile akrabalarına sığındı
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Balkondaki çamaşırlar hayatını kurtardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evde tek başına uyuyan 18 yaşındaki Nurgül Bakıcı, evlerinde çıkan ve her yanı saran yangından dolayı çıkan sesleri yağmur sanıp balkondaki çamaşırları almak için kalkınca yanmaktan kurtuldu. Şimdi akrabalarının yanında kalan ve bütün eşyaları kullanılamaz hale gelen Bakıcı ailesi yardım bekliyor.

08.10.2018 - 12:04 | Güncelleme: İHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 166. Sokakta ikamet eden 9 çocuklu Bakıcı ailesinin evinde geçtiğimiz günlerde yangın çıktı. O sırada evde tek başına olan ve uyuyan 18 yaşındaki Nurgül Bakıcı yangından dolayı çıkan sesler üzerine uyandı. Sesleri yağmur sanan ve tekrar uyumaya çalışan Bakıcı’nın aklına, balkonda çamaşır olabileceği geldi. Çamaşırlar ıslanmasın diye yatağından kalkan Bakıcı, kapıyı açınca gördüğü manzara karşısında şok oldu. Her yanı saran alevlerden dolayı kısa süreli şok yaşayan Bakıcı, son anda kendini dışarı atarak feci şekilde yanmaktan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürürken, Bakıcı ailesini bütün eşyaları kullanılamaz hale geldi. 



“İLK BAŞTA YAĞMUR SANDIM"

Üniversite sınavlarına hazırlanan Nurgül Bakıcı, önceki gece geç saatlere kadar ders çalıştığını ve o yüzden erken uyanamadığını belirterek, “Ses geldi. Uyku sersemiydim, yağmur sandım ilk başta. Başımı kaldırdım sonra tekrar uyumaya çalıştım. Sonra balkonda çamaşır olabileceğini düşündüm. Onları alayım dedim. Kapıyı açmamla her tarafın alev alev yandığını gördüm. O an şoktaydım bayağı bir bekledim. Odadan odaya kaçmaya başladım. En son dışarı çıkmayı başardım. Balkonda bağırdım kimse sesimi duymadı. Sokağa attım kendimi. Sonra babamlara haber verdim, itfaiyeye haber verdim. Ne oldu ne bitti anlamadım. Ev bize ait ve 9 kardeşiz. Biz hepimiz burada kalıyorduk. Burası da elimizden gitti. Zaten hiçbir eşyamız kalmadı. İğnemiz, yemeğimiz, her şeyimiz yandı. Bir dahaki kışa hazırlığımız bile vardı onlar yandı. Kıyafetlerimiz yandı. Öyle kaldık ortada. Yardım istiyoruz” dedi.



“AKRABALARINA SIĞINDILAR”

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir de, “Elektrikten çıkan bir yangın sonucu vatandaşımız mağdur olmuştur. Evleri tamamen yanmış. Bütün eşyaları yanmış. Şuanda açıkta kalmışlar. Akrabalara sığınmışlar. Acilen ailenin giderlerinin karşılanması için bütün duyarlı vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Lütfen elbirliğiyle yardımlarına koşalım lütfen” diye konuştu.

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