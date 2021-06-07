Kan donduran canilik! 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da sahipli olan kangal cinsi köpek baltalı saldırı sonucu öldü. Sahibi, saldırganın bulunmasını istedi.

Korknuç olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Tavuk çiftliği işleten Ömer Akın Akman'a ait kangal cinsi köpek, çiftliğin alt tarafındaki dereye atılmış halde kanlar içinde yaralı bulundu. Balta veya orak ile saldırıya uğrayan Zalım adlı köpek vatandaşların haber vermesiyle sahibi tarafından veterinere götürüldü.

Zalım'ın durumu ağırlaşınca Doğal Yaşamı ve Canlıları Sevme Koruma Yaşatma Derneği'ne (Doğacander Derneği) haber verildi. Kavak jandarmaya bilgi verilerek sahibi eşliğinde köpek Samsun Hayvan Hastanesi'ne götürülerek burada gerekli müdahalesi yapıldı. Sonrasında Doğacander Derneği özel bir veteriner kliniğine yatışını gerçekleştirdi.

HER YERİNDE YARALAR TESPİT EDİLDİ

Klinik raporuna balta veya orak yaralanması olarak geçen saldırıda köpeğin sağ arka göz, sağ sol spacula'nın ciddi zarar aldığı, akciğerde ödem oluştuğu ve birçok organında derin yaralar tespit edildi. Köpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Köpeğin sahibi Ömer Akın Aklan, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına saldırganın bulunması için şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.