Baltayla kapıyı kıran ev sahibi ifadesini değiştirdi! 0:00 / 0:00

AA

Bayrampaşa'da kiracısının kapısını baltayla kırdığı gerekçesiyle hakkında "silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 93 yaşındaki Naim A.'nın yargılanmasına başlandı. AA'da yer alan habere göre İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Naim A. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savuma yapan şüpheli, evini iki üç kişiye kiraya verdiğini ancak evde 20 kişi yaşamaya başladığını öne sürerek, "Ben kiracılarla uğraşmamak için evi oğlum İhsan'a devrettim. Oğluma, kira ödemediklerini öğrendiğim için evden çıkmalarını söyledim." dedi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİ Şüpheli, olay tarihinde evden çıkan yan dairedeki kiracısının daireyi kötü halde bırakması nedeniyle tadilat yapmaya gittiğini ve elinde bu yüzden balta olduğunu savundu. Tadilat sırasında 8-10 kişinin kendisine saldırdığını iddia eden Naim A., "Kapıyı ben kırmadım. 15 bin lira değerindeki malıma neden zarar vereyim?" diye konuştu. Hakimin, emniyetteki ifadesinde, kızgınlıkla kiracısının kapısına vurduğunu söylediğini hatırlatması üzerine konuşan sanık, "Onu dediğimi hatırlamıyorum, ben 93 yaşındayım." dedi.

Mahkeme, söz konusu olayın görüntülerinin incelenmesine ve hakkında takipsizlik kararı verilen sanığın oğlu İhsan A.'nın bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Naim A.'nın (93), Suriyeli mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtiliyor. Sanığın 11 Ocak'ta kira borcunu ödememeleri nedeniyle mağdurların oturduğu daireye elinde baltayla gittiği aktarılan iddianamede, kapıyı kırarak içeri giren Naim A.'nın dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatılıyor.