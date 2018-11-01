Suçlamaları kabul etmedi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Terör örgütü üyeliği suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7,5 yıldan 15 yıla kadara hapis ile tutuklu yargılanan eski savcı Savaş Kırbaş katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Kırbaş beraatını ve tahliyesini talep etti.

BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, dosya bir bütün olarak değerlendirildiğinde Kırbaş’a atılı suçun “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu kapsamında kaldığına dikkat çekerek, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından beraatına karar verdi.

10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti Savaş Kırbaş’ı, suçun işleniş biçimi, zamanı dikkate alarak “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında verilen cezayı yarı oranında arttırarak 12 yıla hapse çıkartan mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak 10 yıl hapis cezasına indirdi.

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