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Bamya bozulur mu, nasıl saklanmalı? Bamya dolapta kaç gün dayanır?

Yaz mevsimi geldiğinde mutfaklardaki yerini alan bamya, birbirinden leziz yemeklerde severek kullanılır. Sağlık açısından önemli olan bamya, doğru koşullarda saklandığında sadece yaz mevsiminde değil, aynı zamanda kış mevsiminde de rahatlıkla tüketilebilir. Eğer bamya tüketmeyi seviyorsanız ve dilediğiniz zaman yemeklere dahil etmek istiyorsanız bamyanın saklama koşullarını içeriğimizin devamında bulabilirsiniz. Bamya bozulur mu? Bamya kaç gün dayanır? Bamya kaç gün bekler? işte tüm cevaplar…

Bamya Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Bamya Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Bamya Bozulur Mu?

Bamya yemeği, pek çok kişinin vazgeçemediği bir lezzettir. Hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından mutlaka öğünlere dahil edilmelidir. Bamyanın doğru koşullarda saklamanın bazı püf noktaları vardır. “Bamya dolapta kaç gün bekler?” ya da “Bamya kaç günde bozulur? diye merak ediyorsanız içeriğimiz tam size göre!

Bamya Kaç Gün Dayanır?

Bamyanın çeşitli şekillerde muhafaza edilmesi mümkündür. Hangi dönemlerde tüketmek istediğinize göre değişiklik gösteren bamya saklama koşulları, en ideal şekilde yapılmalı ve bamyanın besin değerini kaybetmesinin önüne geçilmelidir.

  • "Bamya nasıl saklanmalı? sorusunun cevaplarından biri, şoklama yöntemidir. Öncelikle bamyanın taze olmasına özen gösterilmelidir. Ardından iyice ayıklanmalı, özellikle uç kısmı yuvarlak şekilde kesilmelidir. Ayıklandıktan sonra yarım saat kadar deniz tuzu ve limon suyunda bekletilmelidir. Asla gövdesinden ayrılmamalıdır. Bamya, kaynar suda birkaç dakika bekledikten sonra buzlu bir kaba alınmalı, akabinde kilitli poşetlere yerleştirilmelidir. Poşetlerin havasının alınması ve ardından derin dondurucuya yerleştirilmesi yapılacak en son işlemdir.
  • Bamya bozulur mu? sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen ve internet üzerinden sıklıkla aranan bir sorudur. Bamyanın bozulmadan saklanmasını kolaylaştıran bir diğer yol kurutma yöntemidir. Ayıklanan ve temizlenen bamya, güneş ışığında kurutulabilir. Ayrıca kurutma işlemi fırın kullanılarak da yapılabilir. Bu yöntemle uzun süre bamya tüketebilirsiniz.
  • Ev hanımlarının bamya depolamak için yaptığı konserve yöntemi, en iyi saklama koşullarından biridir. Pek çok besinin konservesi olduğu gibi bamyanın da konservesi yapılabilir. Bu yöntemi kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk işlem tabii ki bamyaların temizlenip ayıklanmasıdır. 1 kilogram bamya için 1 tatlı kaşığı tuz, isteğe bağlı limon, yağ ve domates de tarife eklenebilir. Elde ettiğiniz karışımı su eklemeden kaynatmaya başlayın. Tencere kaynadıktan hemen sonra ocaktan alın ve kavanozlara pay edin. Kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra ters çevirerek soğumasını bekleyin. İşte bu kadar basit. Artık dilediğiniz zaman bamya yemeğini kolayca yapabilirsiniz.
  • Bamya bozulur mu? Bamya nasıl saklanmalı? Bu koşullar sağlandığında bamyanın uzun süre muhafaza edilmesi oldukça kolaydır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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