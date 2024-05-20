Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
Banu Parlak, güzellik merkezini kurşunlattırdıkları gerekçesiyle Engin ve Dilan Polat'a açtığı davada şikayetini geri çekti. Dilan Polat son duruşmadaki savunmasında "Banu Parlak 6 yıllık arkadaşım. Küsüp barıştığımız dönemler oluyordu. İş yeri kurşunlanmadan önce işleri konusunda benden yardım, destek istemişti. Ben de kendisine seve seve yardım edeceğimi söyledim. Daha sonra sosyal medyada görünce haberim oldu." ifadelerine yer vermişti. Banu Parlak, Polat çiftine yönelik şikayetini neden geri çektiğini açıkladı.
Sosyal meydya fenomeni Banu Parlak'ın, İstanbul Başakşehir'deki güzellik merkezini kurşunlattırdıkları gerekçesiyle Engin ve Dilan Polat'a açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 8 ay önce güzellik merkezi iki kez kurşunlanan Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davada Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik şikayetini geri çekti.
Banu Parlak, Polat çiftinin de aralarında bulunduğu sanıklardan şikayetçi olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda görülen davada çiftin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken Banu Parlak'ın, duruşma sonrası dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.
BANU PARLAK ŞİKAYETİNİ NEDEN GERİ ÇEKTİ?
Banu Parlak, Polat çiftine yönelik şikayetini neden geri çektiğini açıkladı. Olay sonrasında Dilan Polat ve ailesinin aynı dönemde zorlu süreçlerden geçtiğini ve görüşme sağlayamadıkarını belirten Parlak, "Yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık. Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Parlak'ın açıklaması şöyle:
"Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır.
Ben bu zamana kadar karşımda muhatap bulamıyordum, avukatım ile yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucu olayı direk şahısların kendisinden dinlememiz gerektiği kanısına vardık. Avukatım sayesinde sonunda bana durumu net izah edebilecek bir muhatap buldum durumu detaylı olarak dinledim Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı benim dosyamda verilen tutuklama kararı hiç infaz edilmedi bu zamana kadar olan tutukluluk sebepleri mali dosyadır tutukluluklarının sebebi asla ben olmadım."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Bahçehir'de Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Dilan ve Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenmişti. Dava geçtiğimiz ay Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü. Davada sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat ile müşteki Banu Parlak hazır bulunmuştu.
DİLAN POLAT AĞLAYA AĞLAYA İFADE VERMİŞTİ
Dilan Polat son duruşmadaki savunmasında "Ben Banu Parlak'ı tanırım kendisi 6 yıllık arkadaşım. Küsüp barıştığımız dönemler oluyordu. İş yeri kurşunlanmadan önce işleri konusunda benden yardım, destek istemişti. Ben de kendisine seve seve yardım edeceğimi söyledim. Daha sonra sosyal medyada görünce haberim oldu. Can güvenliğinin olmadığını ve bizi sorumlu tuttuğuna dair paylaşımlar gördüm. O ana kadar aramızda problem yoktu. İş yerinin kurşunlandığını da basın ve sosyal medyadan öğrendim. Bu sırada yargılandığımız kişilerle de hiçbir bağlantımız yoktur. Daltonlar Çetesi eşimi ve beni de tehdit etmiştir. Bununla alakalı mesajlar da mevcut" diye konuşmuştu. Polat savunması sırasında da zaman zaman duygulanarak ağlamıştı.
"CAN DALTON BENİ TEHDİT ETTİ"
Dilan Polat savunmasında Daltonlar Çetesi'nin kendisini de tehdit ettiğini belirterek şu savunmayı yapmıştı:
"Can Dalton bana 'Senin namusunu elinden alacağım' diye mesajlar da iletmişti. Bizi tehdit eden kişilerle aynı dosyada neden yargılanıyoruz bilmiyorum. Gürcistan'a 2018-2019 yıllarında hamilelik dönemimde gittim. Yemek yedim ziyaret ettim döndüm. Sosyal medyada ön planda bir hayat yaşıyorum. Maddi durumumuzun iyi olmasından dolayı farklı yollarla Halil İbrahim Kalkan'ın haraç kesmek istediğini düşünüyorum. Pendik şubemize giderek 'Tabelaları indirin' demişti. Çalışanların elinde ses kayıtları da mevcut. Benim Banu Parlak ile husumetim yoktu. Neden böyle bir konuda beni ve ailemi hedef gösterdi anlamıyorum. Dosyada bahsi geçen kimseyi aile üyelerim dışında yani tanımıyorum. Video için de ben sosyal medyada o dönemde aleyhime paylaşımlar yapılıyordu. Çocuklarım ve ailem için. Kafam çok karışıktı herkes saldırı halindeydi. Suçlamayı kabul etmiyorum."