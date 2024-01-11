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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı | İSKİ güncel baraj doluluk oranı nedir? Barajlarda son durum, İstanbul baraj doluluk oranı

        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!

        Yurdu vuran kuraklık, mega kentte geçen yıl 11 Kasım'da, tam iki ay önce barajlardaki doluluk oranının yüzde 16.18'e kadar düşmesine neden olmuştu. İSKİ, geçen yıl 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve 2 aydır aralıklarla süren sağanağın ardından 11 Ocak bilançosunu açıkladı. İşte iki aylık bilanço...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 12.01.2024 - 07:17
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        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
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        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 55.31'e çıkmıştı.

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        11 OCAK BİLANÇOSU YÜZDE 57.01

        Bir haftadır aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 57.01 olarak ölçüldü. Başka bir ifadeyle İstanbul'da baraj doluluk oranı son 2 ayda yüzde 40.83 oranında arttı.

        SON BİR HAFTADAKİ ARTIŞ YÜZDE 4.64

        Öte yandan son bir haftada ise baraj doluluk oranı yüzde 52.37'den (4 Ocak itibariyle), yüzde 57.01'e çıkarak yüzde 4.64 yükseldi.

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