İstanbul'da barajları buharlaşma eritiyor! İşte son durum!
İstanbul'da, iki hafta önce barajlardaki doluluk oranı, yüzde 77.63 olarak İSKİ verilerine yansımıştı. Bu sabah itibariyle yapılan ölçümde doluluk oranının, yüzde 73.43'e gerilediği görüldü. İki haftada buharlaşmanın da etkisiyle doluluk oranı yüzde 4.2 geriledi
Yurt genelinde sıcak hava etkili olurken megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı kullanımın yanı sıra buharlaşmanın etkisiyle eriyor.
İKİ HAFTA ÖNCE YÜZDE 77.6'YDI
İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı, iki hafta önce 7 Haziran'da yapılan ölçümlerde yüzde 77.63 olarak belirlenmişti.
İKİ HAFTADA YÜZDE 4.2 AZALDI
Bu oran bu sabah, 20 Haziran itibariyle yapılan ölçümlerde yüzde 73.43 çıktı. Başka bir ifadeyle 2 haftada İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 4.2 düştü.
İLK ÜÇ BARAJDA SON DURUM
Doluluk oranı Ömerli'de yüzde 85.1, Terkos'ta yüzde 83.7 ve Elmalı'da yüzde 74.4 olarak kayıtlara geçti.