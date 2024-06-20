İstanbul'da barajları buharlaşma eritiyor! İşte son durum! İstanbul'da, iki hafta önce barajlardaki doluluk oranı, yüzde 77.63 olarak İSKİ verilerine yansımıştı. Bu sabah itibariyle yapılan ölçümde doluluk oranının, yüzde 73.43'e gerilediği görüldü. İki haftada buharlaşmanın da etkisiyle doluluk oranı yüzde 4.2 geriledi

Habertürk Giriş: 20.06.2024 - 13:02 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:02 facebook

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