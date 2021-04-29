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HaberlerGündemÇevreBARAJ DOLULUK! Son dakika: 29 Nisan barajlarda son durum! İSKİ açıkladı!
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İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durum!

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı arttı. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 29 Nisan itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü. Bu miktarın nisan yağmurlarıyla daha da artabileceği belirtildi

BARAJ DOLULUK! Son dakika: 29 Nisan barajlarda son durum! İSKİ açıkladı!
Son yağışların ardından barajlarda son durum!
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HABERTURK.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 61.4 arttı. Son bir haftada ise yüzde 0.15 azalma gözlendi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 81 OLDU

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 29 Nisan itibarıyla yüzde 81 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

YAĞIŞLARLA DAHA DA ARTABİLİR

Nisan yağmurlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının artabileceği belirtildi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları.

Yetkililer, vatandaşları su kullanımı konusunda dikkatli davranmaları için uyardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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