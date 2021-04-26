Sağanağın ardından barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 61.51 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 0.32 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 81.11'E ÇIKTI

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 26 Nisan itibarıyla yüzde 81.11 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

YAĞIŞLARLA DAHA DA ARTABİLİR

Beklenen nisan yağmurlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları.

DARLIK BARAJI YÜZDE 97.5'E ULAŞTI

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 49,22, Terkos'ta yüzde 78,78, Sazlıdere'de yüzde 43,31, Alibey'de yüzde 66,26, Büyükçekmece'de yüzde 77,16, Ömerli'de yüzde 95,79, Darlık'ta yüzde 97,52, Elmalı'da yüzde 95,31, Kazandere'de yüzde 76,90 ve Pabuçdere'de yüzde 76,78 olarak kaydedildi.

SU REZERVİ 704 MİLYON METREKÜP OLDU

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 704,62 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 420,35 milyon metreküp oldu.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 2.9 MİLYON METREKÜP

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 677 bin metreküp oldu. İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 254,59 milyon metreküp su alındı.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 26 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 96,61, 2007'de yüzde 50,67, 2008'de yüzde 42,89, 2009'da yüzde 97,21, 2010'da yüzde 97,89, 2011'de yüzde 97,23, 2012'de yüzde 95,16, 2013'te yüzde 91,73, 2014'te yüzde 30,91, 2015'te yüzde 95,95, 2016'da yüzde 84,72, 2017'de yüzde 87,44, 2018'de yüzde 89,60, 2019'da yüzde 91,72, 2020'de ise yüzde 69,07 olarak gerçekleşmişti.

Yetkililer, vatandaşları su kullanımı konusunda dikkatli davranmaları için uyardı.