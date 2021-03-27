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HaberlerGündemÇevreBARAJLARDA DOLULUK ORANI! Son dakika: 27 MART itibariyle barajlarda son durum!
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İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 27 Mart itibariyle yüzde 71.14'e yükseldi. Bu miktarın beklenen yağışlarla birlikte daha da artabileceği belirtildi

BARAJLARDA DOLULUK ORANI! Son dakika: 27 MART itibariyle barajlarda son durum!
İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
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HABERTURK.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 51.5 arttı. Son bir haftadaki artış ise 7.30 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 71.1'E ÇIKTI

İSKİ'den alınan bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 27 Mart itibarıyla yüzde 71.14 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Beklenen mevsim yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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