İstanbul'un karı nereye gidiyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuBARAJLARDA DOLULUK ORANI! Son dakika... İstanbul'un karı nereye gidiyor?
ABONE OL

İstanbul'un karı nereye gidiyor?

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı barajlardaki su seviyesini artırdı. Yağan karların da erimesiyle ilerleyen günlerde su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. Sultangazi Belediyesi ekipleri ise cadde ve sokak aralarından topladıkları karları Alibeyköy Barajı bölgesine döküyor. Günde yaklaşık 150 kamyonla baraj bölgesine getirilen karların, İstanbul´un su ihtiyacına çare olması hedefleniyor. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 48.28 seviyesine çıktı

BARAJLARDA DOLULUK ORANI! Son dakika... İstanbul'un karı nereye gidiyor?
İstanbul'un karı nereye gidiyor?
0:00 / 0:00
DHA

Megakent İstanbul’da 13 Şubat Cumartesi akşam saatlerinden bu yana şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı şehir merkezinde hayatı olumsuz etkilese de en çok İstnabulluların susuzluk korkusu çektiği barajlara yaradı. 4 günlük kar yağışı İstanbullulara yaklaşık 15 günlük su daha kazandırdı.

DOLULUK YÜZDE 48.2'YE YÜKSELDİ

İHA'da yer alan habere göre barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 48.28 seviyesine çıktı. Bu oran son 5 ayın zirvesi olarak açıklandı. Diğer taraftan barajların doluluk oranı ay bazında yükselişe geçse de bu oran 6 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayda geçti.

ALİBEYKÖY BARAJI'NA DÖKÜLÜYOR

DHA'da yer alan habere göre Sultangazi Belediyesi ekipleri de kepçe yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan topladıkları karları kamyonlara doldurup, Alibeyköy Barajı bölgesine döküyor. Böylece, özellikle yaz aylarında İstanbul'un su ihtiyacına çare olunması amaçlanıyor.

"SUYUMUZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Yoğun kar yağışı öncesi ekiplerimizi ve araç filomuzu hazır hale getirmiştik. Ekiplerimiz, özellikle araç ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi, gün içerisinde de bu çalışmalar devam ediyor. Su sıkıntısı yaşadığımız günlerde yoğunlaşan kar yağışının yalnızca barajlara düşen miktarı bizlere su olarak dönüyor. Bu noktada arkadaşlarımız ile sokaklarımızda kürediğimiz karları ilçemizdeki Alibey Barajı bölgesine boşaltıyoruz. Suyumuza hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

"KARLAR BARAJA YAKIN OLAN MAHALLELERDEN TOPLANIYOR"

Ekiplerin kar küreme, tuzlama çalışmalarını aralıksız yaptığını söyleyen Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Murat Özgür ise "Yollarda biriken kar suları yağmur suyu sistemiyle boşa gitmesin istedik. İlçemiz çok yoğun kar alıyor.

Sokak ve caddelerden toplanan karları Alibeyköy Barajı bölgesine getirip İstanbul´un susuzluk problemine bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Böylece yazın daha rahat etmeyi umuyoruz. Karları, baraja yakın olan Habipler, Yayla, Eski Habipler mahallelerinden topluyoruz. Günde 100-150 kamyon kar getiriyoruz" dedi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI:

- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 55.76

- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 32.80

- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 24.19

- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 50.72

- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 54.37

- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 46.53

- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 63.69

- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 54.17

- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.40

- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.53

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert Gara tepkisi - Haber
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Gara ...
Doğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu - Haberler
GÜNDEMDoğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu
Son dakika haberi: Sokak ortasında sopayla dövdüler! - Haberler
GÜNDEMSokak ortasında sopayla dövdüler!
ADALET İSTİYORUM! Son dakika: Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme! - Haberler
GÜNDEMDuygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme!
Son dakika haberi Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMTunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA! YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten yüz yüze eğitim kararı
VİCDANSIZLAR! Son dakika... Adana'da dehşet! Takip, darp ve cinayet!
GÜNDEMAdana'da dehşet! Takip, darp ve cinayet!
Son dakika: Antalya'da sazlık alanda yangın! - Haberler
GÜNDEMAntalya'da sazlık alanda yangın!
Feci kaza! Devrilen makinenin altında kaldı - Haberler
GÜNDEMFeci kaza! Devrilen makinenin altında kaldı
Son dakika haberi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi
GÜNDEMMüjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi