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Meteoroloji'den o bölgelere uyarı! İstanbul kara teslim!

Bu sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı İstanbul'u adeta esir aldı. Birçok araç kentin işlek caddelerinde ilerlemekte güçlük çekti. Kimi araçların patinaj yaptığı kameralara yansırken, sürücülerin ve vatandaşların birbirlerine yardım etmeye çalıştıkları görüldü. Kent genelinde trafik yavaşlarken ana arter ve köprülerde de yoğunluk ortaya çıktı. Trafik birçok noktada durdu ve ağır ağır seyretti.

KARA TESLİM OLDUK! Son dakika... Meteoroloji'den o bölgelere uyarı! İstanbul kara teslim!
Meteoroloji'den o bölgelere uyarı! İstanbul kara teslim!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den peş peşe yapılan uyarıların ardından bu sabah İstanbul'da erken saatlerde başlayan kar yağışı megakenti adeta esir aldı. Birçok araç kentin işlek caddelerinde ilerlemekte güçlük çekti.

Kimi araçların patinaj yaptığı kameralara yansırken, sürücülerin ve vatandaşların birbirlerine yardım etmeye çalıştıkları görüldü.

Kent genelinde trafik yavaşlarken ana arter ve köprülerde de yoğunluk ortaya çıktı. Trafik birçok noktada durdu ve ağır ağır seyretti.

FSM'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Bunu göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgelerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumunun şöyle olması öngörülüyor:

ÇARŞAMBA

Marmara'nın Trakya bölümünde kar etkisini yitiriyor. İstanbul'da sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, doğusu ve İstanbul'da kar yağışı öngörülüyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar yağışı, Ege'de parçalı bulutlu bir hava, Akdeniz'de ise sağanak yağış tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar iç bölgelerde hissedilir biçimde düşerken, Başkent'te termometre gece -10'a kadar iniyor. İzmir'de ise sıcaklık 6 derece olarak tahmin ediliyor.

NERELERDE YOĞUN KAR VAR?

Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette; Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa); Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgelerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: -2, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 4, Çok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı.

İZMİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 3, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

MANİSA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

ADANA: 13, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ANTALYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: -2, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: -1, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.

BOLU: -2, Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı.

KASTAMONU: -3, Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı.

RİZE: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

SAMSUN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

TRABZON: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

ERZİNCAN: 5, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

ERZURUM: 3, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

GAZİANTEP: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

PERŞEMBE

Yurt genelinde hava sıcaklığı düşmeye devam ediyor. Başkent -13'ü, İstanbul -2'yi görüyor. Marmara'nın doğusunda, Karadeniz'de, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini artırıyor. Akdeniz'de açık ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İzmir, açık ve 9 derece olarak meteoroloji haritasında yer alıyor.

CUMA

Yurdun batı kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başlıyor. Sıcaklık İstanbul'da 2, İzmir'de 13 dereceye yükseliyor. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara'da sıcaklık -6 derece. Akdeniz ve Ege'nin güneyinde parçalı bulutlu bir hava hakim.

CUMARTESİ

İç Anadolu'da sıcaklıklar ciddi biçimde düşüyor. Başkent'te sıcaklık -15'e kadar iniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında açık bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklık İstanbul'da 6, İzmir'de ise 12 derece olacak.

PAZAR

Yurdun batısında, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık yükseliyor. Termometrenin İstanbul'da 8, İzmir'de 15 dereceyi göstereceği belirtiliyor.

İç Anadolu'da ise sıcaklık, gece -10'larda bekleniyor. Ankara gündüz 0 derece, gece ise -11 olarak tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de kar ve sağanak yağış tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'de ise sıcaklıkların yükseldiği görülüyor.

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