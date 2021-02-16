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İstanbul için iyi haber! Barajlarda son durum!

Aylardır İstanbul’daki kuraklığı, susuzluk tehlikesini konuşuyoruz. Nihayet kar yağdı. Megakent 3 gündür yoğun kar yağışı altında. Peki bu kadar kar yağışına rağmen barajlardaki doluluk oranı neden sadece yüzde 1 arttı? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı…

Kar sonrası barajlar ne oldu? - Haberler
Kar sonrası barajlar ne oldu?
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Son birkaç aydır İstanbul’un en önemli gündemi su... Daha doğrusu susuzluk… Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından 16 milyonluk Megakent’e su sağlayan 10 barajın doluluk oranı yüzde 19’lara kadar düştü aralık-ocak aylarında.

Ardından yağışlı günler başladı ve birkaç haftalık yağmurun ardından barajların doluluk oranı yüzde 46 seviyesine geldi. En nihayetinde son 3 gündür de yoğun kar yağışı altında İstanbul…

Geçen hafta başından beri, 1987’deki gibi çetin kış koşullarıyla karşı karşıya kalacağımız tahminleri yapılıyordu. Bu tahmin pek gerçekçi olmasa da pazar gününden bu yana yoğun kar yağışı görüldü, şehir beyaza büründü.

Meteorolojik verilere göre perşembeye kadar da sürecek kar yağışı. Peki bu 3 günlük kar, İstanbul barajlarına nasıl yansıdı?

İSKİ'nin haritasında barajlara ilişkin son 15 günü ifade eden grafik.

İSKİ verilerine göre; kar yağışının başladığı 14 Şubat Pazar günü barajların doluluk oranı yüzde 46.44’tü. 3 gündür aralıksız yağan kar yağışının ardından 16 Şubat Salı itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 47,82’ye yükseldi.

Bu kadar kar yağışına rağmen barajların doluluk oranı neden sadece yüzde 1 arttı? Bu soruyu İSKİ yetkililerine sordum ve şöyle bir yanıt aldım:

“Çünkü kar yağışının etkisi yağmurdan daha yavaş oluyor. Yani karlar eridikçe derelerden yavaş yavaş barajlara ulaşıyor. Ancak kar yağışından alınan su verimi yağmurdan çok daha fazla oluyor.”

İSKİ yetkililerinden öğrendiğime göre, bu 3 günlük yoğun kar yağışının İstanbul barajlarına etkisi, önümüzdeki 1-2 hafta içinde anlaşılacak. Şu an sadece yüzde 1’lik artış görünüyor fakat önümüzdeki süreçte karların eriyip derelerden ve yeraltı kaynaklarından barajlara ulaşmasıyla barajların doluluk oranı hızla yükselecek.

Bu 3 günlük kar yağışının barajlardaki su miktarını yüzde kaç artıracağıyla ilgili net bir tahmin yapılamasa da önümüzdeki haftadan itibaren barajların doluluk oranında ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

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