'Barbie', bundan sonra hep kâr

'Barbie', bundan sonra hep kâr

Ruth Handler, gerçeğe çok yakın üç boyutlu bir bebek yapmaya karar verdi.

O zamana kadar yetişkin bebekler sadece kartondan yapılıyordu.

1950'lerin başında Ruth Handler, kızının ve onun arkadaşlarının yetişkin kadın bebekleriyle oynamayı, normal bebeklerden daha fazla sevdiklerini fark etti.

Bunun üzerine Ruth Handler, Almanya'ya gitti ve orada satılan 'Lilli' adlı bebeklerden aldı. Ondan esinlenerek yetişkine benzeyen bir bebek yaptı. Hatta giysilerini tasarlaması için profesyonel bir terzi bile tuttu.

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1990'lı yıllardan itibaren dünyanın en çok satan oyuncağı olan 'Barbie', 2008'de dizi olarak TV ekranları için hikâyeleştirildi.

2014'ten itibaren de animasyon film olarak beyazperdeye yansıdı.