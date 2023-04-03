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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğlundan yelkende milli başarı

Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğlu Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun son ayağında yarışçı olarak Türkiye ikincisi olup ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı

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  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Oyuncu çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğlu Mavi Rüzgar Falay, spor alanında kendisine başarılı bir kariyer çizme yolunda ilerliyor. 14 yaşındaki Mavi Rüzgar, yelkencilik alanına yöneldi.
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışın son ayağında Türkiye ikincisi oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    "GURURLUYUZ"

    Barış Falay, yaşadığı mutluluğu, "Oğlumuz Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun son ayağında Çağla Kubat Winsurf Akademi yarışçısı olarak Türkiye ikincisi olup, ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Gururluyuz" sözleriyle ifade etti.
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    "TÜM SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

    Esra Ronabar da "Centilmence ve hak - adalet gözeterek yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ile kızları Zehra
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu ve Nida Uğurlu ile oğulları Ediz
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ile oğulları Karan
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten ile kızları Ada
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dilan
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe - Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Derin ve Deren
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya

     
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ve kızı Miray
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Barış Falay - Esra Ronabar çiftinin oğulu Mavi Rüzgar Falay'dan yelkende milli başarı - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza

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