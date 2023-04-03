İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ile kızları Zehra