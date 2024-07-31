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        Bariyere çarpan motosikletteki polis memuru hayatını kaybetti

        İstanbul Bağcılar'da meydana gelen motosiklet kazasında polis memuru Harun Kaya hayatını kaybetti. Kaya'nın Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 aylık yunus polisi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:58
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        Polis memuru kaza kurbanı
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        İstanbul TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden polis memuru Harun Kaya'nın kullandığı motosiklet, Güneşli yol ayrımına dönmeye çalışan İbrahim Emre Bodur idaresindeki motosiklete temas etti.

        Polis memuru Kaya'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarparken, diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 aylık yunus polisi olduğu öğrenilen Harun Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis memuru Kaya'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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        #İstanbul Bağcılar
        #polis memuru
        #motosiklet kazası
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