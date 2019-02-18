Bartın'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Çaydüzü Mahallesi'nde İsmail Kalmaoğlu'na ait 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; çatıyı saran alevlere müdahale eden itfaiyenin uzun uğraşları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.