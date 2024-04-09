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        Haberler Gündem Güncel Bartın- Şirinler köyünün şirin muhtarı mazbatasını aldı

        Şirinler köyünün şirin muhtarı mazbatasını aldı

        31 Mart'taki yerel seçimlerde Bartın'ın Ulus ilçesindeki Şirinler köyüne muhtar seçilen 20 yaşındaki Mustafa Doğan, mazbatasını aldı. Genç muhtar, "Sosyal medyadan 'Şirinler köyünün şirin muhtarı', 'Gargamel şimdi kaçsın' diyorlar. Bu şekilde güzel espriler oldu. İlk icraatım köyümüzün yolları çok bozuk, yapılması için elimizden geleni yapacağız. Bir de köprü projemiz var, inşallah onu da yerine getireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:52
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        Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde babasıyla birlikte çiftçilik yapan, lise mezunu Mustafa Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köy muhtarlığına adaylığını koydu.

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        20 yaşındaki Doğan, genç yaşına rağmen mevcut muhtarın da aralarında bulunduğu yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan adayları geride bırakarak seçimi kazandı.

        108 geçerli oyun sayıldığı 100 haneli köyde 35 oy alan Doğan, köy muhtarı seçildi.

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        Mustafa Doğan ve azaları Ulus ilçe Seçim Kurulu'na giderek, mazbatasını aldı.

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        Mazbatasını almayı beklerken diğer köylerin muhtarları da Doğan'a yoğun ilgi gösterip başarılar diledi.

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        "GARGAMEL ŞİMDİ KAÇSIN DİYORLAR"

        Adliye binası önünde azaları ile birlikte fotoğraf çektiren Muhtar Mustafa Doğan, "Azalarımızla birlikte mazbatamızı aldık. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Beni arayanlar veya sosyal medyadan 'Şirinler köyünün şirin muhtarı', "Gargamel şimdi kaçsın' diyorlar. Bu şekilde güzel espriler oldu. İlk icraatım köyümüzün yolları çok bozuk, yapılması için elimizden geleni yapacağız. Bir de köprü projemiz var inşallah onu da yerine getireceğiz" dedi. 

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        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        #şirinler köyü
        #muhtar
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