Barut Neyden Yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Teknoloji Barut Neyden Yapılır? Barut Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
ABONE OL

Barut neyden yapılır? Barut nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Barut, halk arasında kara barut olarak da biliniyor. Patlayıcı bir özelliğinin olmasının yanı sıra itici güç olarak da kullanılabilen barut, aslında çok fazla kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple de son zamanlarda en çok araştırılan konu barutun neyden yapıldığıdır.

Barut Neyden Yapılır? Barut Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

Barut neyden yapılır? Bu bilginin yanı sıra barut nasıl yapılır, malzemeleri nedir gibi önemli soruların da cevaplarını aktarıyoruz. Eğer merak ediyorsanız aradığınız bütün cevaplar burada.

İşte bilinmesi gereken detaylar…

Barut Neyden Yapılır?

Barut hammaddesi aslında odun kömürü tozu, kükürt ve potasyum nitrattır. Hepsi belli oranlarda kullanılmak zorundadır ve bu sebeple de oranların kararını verirken iyice düşünülmesi gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra barut yapımı sırasında malzemelerin oranlarının yanı sıra karışımın doğru yapılması lazım.

Barut yapımı malzemeleri belirlendikten sonra onların ne kadar ölçüde, nasıl kullanılacağını bilmek gerekiyor. Genel olarak silahların ateş almasına destek olan bir malzeme olan barut, çok fazla alanda da kullanılıyor.

Barut Nasıl Yapılır?

Barut neden yapılır sorusunun cevabı olan malzemeleri toplamanız gerekiyor. Barut, 15 birim potasyum nitrat, 3 birim odun kömürü tozu ve 2 birim kükürdün karışımından oluşuyor.

Bazı durumlarda potasyum nitrat yerine sodyum nitrat da kullanılabiliyor. Bunların ayarlamasının yine uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor.

Bunlara ek olarak barut şu şekilde oluşturuluyor:

  • - Karışımlar elde edilir. Üç alaşım birleştirilir.
  • - Ateşlemeyi başlatacak olan ısı sağlandığı zaman öncelikle kükürt alev alacaktır.
  • - Sonrasında karbon ve bütün yanmaya oksijen sağlayacak olan potasyum nitrat yanacak.
  • - Hepsi yanma işlemini gerçekleştirdiğinde de hızlı bir şekilde enerji çıkıyor.

Yanma olayının gerçekleşmesi için bu adımların doğru bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Eğer herhangi birisinin bile yeterli ve doğru miktarda konulmaması ciddi sorunlara da sebep olabilir. Barut çok tehlikeli bir malzemedir ve yapım aşaması da bu sebeple oldukça önemlidir.

Barut Hangi Alanlarda Kullanılır?

Barutun bulunma tarihi oldukça eskilere dayanıyor. Aynı zamanda çok fazla alanda da barut kullanılıyor. Peki bu alanlar nelerdir ve barut ne zaman kullanılır?

  • - Genelde ateşleme sistemi olarak silahlarda kullanılıyor
  • - Mermi, roket gibi ateşli silahlarda kullanılır
  • - Aynı zamanda çeşitli havai fişek gösterilerinde de tercih edilir.

Aslında barut, çok uzun yıllar önce savaşta düşmana saldırmak ve onların geri çekilmesini sağlamak amacıyla kullanılıyordu. Daha sonra, ilerleyen zamanlarda ise kullanım alanları genişlemiştir. Ama yine de çok gerek olmadıkça kullanılmaması tercih edilir. Çünkü yanlış kullanımı çok ciddi olumsuz sonuçları da beraberinde getirecektir. O yüzden bilinçsiz bir şekilde kullanılmaması gerekiyor.

Birkaç önemli özelliğine bakacak olursak da;

  • - Patlayıcı özellikte olsa bile barutun yanma hızı basınçtan etkilenmez. Bu sebeple de yavaş ayrışır ve güçsüz bir patlayıcı olarak değerlendirilir.
  • - Yandığı zaman silah namlusuna zarar vermez. Sadece merminin itilmesini sağlayacak itici kuvveti oluşturur.
  • - Toz taneciklerinin büyüklüğü ise barutun yanma hızını belirleyen en önemli faktördür.
  • - Eğer toz tanecikleri çok küçükse daha fazla yüzey alanı yaratacaktır. Bu da daha hızlı yanma gücü demektir.
  • - Kovan içinde sıkıştırıldığında ise patlama oluşturur. Bu sebeple de işaret fişeklerinde bu yöntem ile barut kullanımı tercih edilir.

Barut yapılırken bütün alaşımların oranları doğru hesaplanmalıdır. Çünkü aksi durumlarda istenilen sonuç elde edilemeyecektir. Bütün bunları dikkate alarak barut neyden yapılır, nasıl yapılır sorularının cevaplarını daha iyi öğrenebilirsiniz.

Çünkü barut yapmak ve onu doğru kullanmak çok da kolay değildir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pirzola Nedir, Neyden Yapılır? Pirzola Hayvanın Neresi?
KISAYOL Pirzola nedir, neyden yapılır?
Küşleme Nedir, Neyden Yapılır? Küşleme Hayvanın Neresi?
KISAYOL Küşleme nedir, neyden yapılır?
Mıknatıs Neyden Yapılır? Mıknatıs Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Mıknatıs neyden yapılır?
Mum Neyden Yapılır? Mum Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Mum neyden yapılır?
Mumbar Nedir, Neyden Yapılır? Mumbar Hayvanın Neresi?
KISAYOL Mumbar nedir, neyden yapılır?
Margarin Neyden Yapılır? Margarin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Margarin neyden yapılır?
Protein Tozu Neyden Yapılır? Protein Tozu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Protein tozu neyden yapılır?
Serum Neyden Yapılır? Serum Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Serum neyden yapılır?
Şaşlık Nedir, Neyden Yapılır? Şaşlık Hayvanın Neresi?
KISAYOL Şaşlık nedir, neyden yapılır?
Şırdan Nedir, Neyden Yapılır? Şırdan Hayvanın Neresi?
KISAYOL Şırdan nedir, neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.