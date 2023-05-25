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Barut neyden yapılır? Bu bilginin yanı sıra barut nasıl yapılır, malzemeleri nedir gibi önemli soruların da cevaplarını aktarıyoruz. Eğer merak ediyorsanız aradığınız bütün cevaplar burada.

İşte bilinmesi gereken detaylar…

Barut Neyden Yapılır?

Barut hammaddesi aslında odun kömürü tozu, kükürt ve potasyum nitrattır. Hepsi belli oranlarda kullanılmak zorundadır ve bu sebeple de oranların kararını verirken iyice düşünülmesi gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra barut yapımı sırasında malzemelerin oranlarının yanı sıra karışımın doğru yapılması lazım.

Barut yapımı malzemeleri belirlendikten sonra onların ne kadar ölçüde, nasıl kullanılacağını bilmek gerekiyor. Genel olarak silahların ateş almasına destek olan bir malzeme olan barut, çok fazla alanda da kullanılıyor.

Barut Nasıl Yapılır?

Barut neden yapılır sorusunun cevabı olan malzemeleri toplamanız gerekiyor. Barut, 15 birim potasyum nitrat, 3 birim odun kömürü tozu ve 2 birim kükürdün karışımından oluşuyor.

Bazı durumlarda potasyum nitrat yerine sodyum nitrat da kullanılabiliyor. Bunların ayarlamasının yine uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor.

Bunlara ek olarak barut şu şekilde oluşturuluyor:

- Karışımlar elde edilir. Üç alaşım birleştirilir.

- Ateşlemeyi başlatacak olan ısı sağlandığı zaman öncelikle kükürt alev alacaktır.

- Sonrasında karbon ve bütün yanmaya oksijen sağlayacak olan potasyum nitrat yanacak.

- Hepsi yanma işlemini gerçekleştirdiğinde de hızlı bir şekilde enerji çıkıyor.

Yanma olayının gerçekleşmesi için bu adımların doğru bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Eğer herhangi birisinin bile yeterli ve doğru miktarda konulmaması ciddi sorunlara da sebep olabilir. Barut çok tehlikeli bir malzemedir ve yapım aşaması da bu sebeple oldukça önemlidir.

Barut Hangi Alanlarda Kullanılır?

Barutun bulunma tarihi oldukça eskilere dayanıyor. Aynı zamanda çok fazla alanda da barut kullanılıyor. Peki bu alanlar nelerdir ve barut ne zaman kullanılır?

- Genelde ateşleme sistemi olarak silahlarda kullanılıyor

- Mermi, roket gibi ateşli silahlarda kullanılır

- Aynı zamanda çeşitli havai fişek gösterilerinde de tercih edilir.

Aslında barut, çok uzun yıllar önce savaşta düşmana saldırmak ve onların geri çekilmesini sağlamak amacıyla kullanılıyordu. Daha sonra, ilerleyen zamanlarda ise kullanım alanları genişlemiştir. Ama yine de çok gerek olmadıkça kullanılmaması tercih edilir. Çünkü yanlış kullanımı çok ciddi olumsuz sonuçları da beraberinde getirecektir. O yüzden bilinçsiz bir şekilde kullanılmaması gerekiyor.

Birkaç önemli özelliğine bakacak olursak da;

- Patlayıcı özellikte olsa bile barutun yanma hızı basınçtan etkilenmez. Bu sebeple de yavaş ayrışır ve güçsüz bir patlayıcı olarak değerlendirilir.

- Yandığı zaman silah namlusuna zarar vermez. Sadece merminin itilmesini sağlayacak itici kuvveti oluşturur.

- Toz taneciklerinin büyüklüğü ise barutun yanma hızını belirleyen en önemli faktördür.

- Eğer toz tanecikleri çok küçükse daha fazla yüzey alanı yaratacaktır. Bu da daha hızlı yanma gücü demektir.

- Kovan içinde sıkıştırıldığında ise patlama oluşturur. Bu sebeple de işaret fişeklerinde bu yöntem ile barut kullanımı tercih edilir.

Barut yapılırken bütün alaşımların oranları doğru hesaplanmalıdır. Çünkü aksi durumlarda istenilen sonuç elde edilemeyecektir. Bütün bunları dikkate alarak barut neyden yapılır, nasıl yapılır sorularının cevaplarını daha iyi öğrenebilirsiniz.

Çünkü barut yapmak ve onu doğru kullanmak çok da kolay değildir.

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