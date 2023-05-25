Çelik Neyden Yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Teknoloji Çelik Neyden Yapılır? Çelik Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
ABONE OL

Çelik neyden yapılır? Çelik nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Son zamanlarda çelik çok fazla sektörde kullanılmaya başladı. Yaşamın neredeyse her alanında kullanılan son derece önemli bir malzeme. Ama çoğu kişi bu kadar önemli bir malzeme olan çeliğin nasıl ve neyden yapıldığını bilmiyor.

Çelik Neyden Yapılır? Çelik Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

Çelik neyden yapılır? Çelik nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Bu sorular oldukça önemlidir ve bu sebeple de cevabının sizler için detaylı bir araştırma yaptık.

Detaylar ise hemen aşağıda…

Çelik Neyden Yapılır?

Öncelikle çelik hammaddesi nedir?

Çelik; demir ve karbondan oluşuyor. Büyük ağırlıkta ise demir bulunduruyor. Çelik içerisinde bulunan karbon, güçlü moleküler bir yapı oluşturabilmek için demir ile bağlanıyor. Böylece ortaya çelik malzemesi çıkıyor.

Hem güçlü olması hem de doğada rahatça üretilebilmesi sebebiyle çelik, fazlasıyla tercih ediliyor. Bunlara ek olarak demir ve karbona ek olarak farklı çelik türleri de her bir elementin farklı yüzdelerini içeriyor. Dayanıklılığı da bu yüzdelere göre değişiyor.

Bunların da ötesinde çeliğin üretim ve işleme yöntemi bu yetenekleri daha da fazla geliştiriyor.

Çelik Nasıl Yapılır?

Çelik neden yapılır sorusundan sonra çelik nasıl yapılır konusu da oldukça önemli…

Çelik bunların yanı sıra;

  • - Nikel
  • - Molibden
  • - Manganez
  • - Titanyum
  • - Bor
  • - Kobalt
  • - Vanadyum gibi elementler de içerebiliyor.

Çelik yapımı malzemeleri aslında yapım amacına göre değişiklik gösterebiliyor. Ama eklenen her element malzeme özelliklerini etkiliyor.

Yapım aşamalarına bakacak olursak;

  • - Çelik, karbon ve demirin çok ciddi sıcaklıklarda karıştırılmasıyla elde ediliyor.
  • - Bu sıcaklık 2600 derecenin üzerinde olması gerekiyor.
  • - Çelik üretimi ile birlikte pik demir ismi verilen bir üründen çelik oluşturuyor.
  • - Pik demir ise genel olarak çelik için doğru olandan daha fazla karbon içerebilen cevherden elde edilmiş eritilen bir demirdir.
  • - Çelik nasıl yapılır dediğimizde bu aşama oldukça önemlidir.
  • - Çelik üreticileri, pik demiri eritiyor ve oksijeni köpürten bir sistem kullanılıyor.
  • - Bu işlem de erimiş metal sürecinde eşit oksidasyon yaratıyor.
  • - Oksidasyon daha fazla karbonu da ortadan kaldırıyor.
  • - Bunlara ek olarak silikon, fosfor ve manganez gibi elementlerden oluşan safsızlıkları da buharlaştırıyor.
  • - İkincil çelik üretimi sürecinde ise çelik rafine ediliyor.
  • - Hurda eritilerek bu işlem başlatılabilir ya da ilk işlem devam ettirilebilir.
  • - Ayrıca başka elementler de eklenebilir.

Bütün bu işlemler de tamamlandığı zaman çelik elde ediliyor. Ama burada önemli olan nokta da eklenen elementlerdir. Her element çeliğin özelliklerini değiştiriyor. Bu sebeple de çelik üretimi yapan kişi ya da firma, bütün bunları dikkatle incelemeli ve düşünmeli.

Çeliğin Özelliği Nedir?

Yapımı bu kadar uzun süren çeliğin özellikleri nedir? Çelik, düşük maliyeti ve rahat bulunan malzemeleri sebebiyle fazlasıyla ilgi çekiyor. Genel olarak bakıldığında çeliğin önemli özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • - Çekme gücü, bir malzemenin kırılmadan önce çekilmeye dayanma yeteneği bulunuyor.
  • - Dövülebilirlik yapısı ile kırılmadan çekiçle şekillendirilebilir.
  • - Metal işlemek daha kırılgan hale getirebiliyor ama sünek malzemeler kullanılması sebebiyle iş sırasında çok çabuk gevşemez.
  • - Uzun yıllar boyunca hiçbir zarar görmeden kullanılabilir.

Bütün bu özellikleri sebebiyle firmalar ve üreticiler çelik kullanımını tercih ediyor. Böylece yapım malzemeleri bulunuyor ve üretim aşamalarına başlanıyor. Çelik neyden yapılır ve hammaddesi nedir gibi soruların cevaplarını öğrendiniz. Eğer çelik üretimiyle ilgileniyorsanız ya da bu konuları merak ediyorsanız bütün bilgileri aktardık. Çelik, ülkemizin en çok kullanılan malzemelerin başında geliyor. Bu yüzden de çelikle ilgili her bilgi aslında büyük önem taşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uykuluk Nedir, Neyden Yapılır? Uykuluk Hayvanın Neresi?
KISAYOL Uykuluk nedir, neyden yapılır?
Margarin Neyden Yapılır? Margarin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Margarin neyden yapılır?
Şırdan Nedir, Neyden Yapılır? Şırdan Hayvanın Neresi?
KISAYOL Şırdan nedir, neyden yapılır?
Şaşlık Nedir, Neyden Yapılır? Şaşlık Hayvanın Neresi?
KISAYOL Şaşlık nedir, neyden yapılır?
Serum Neyden Yapılır? Serum Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Serum neyden yapılır?
Protein Tozu Neyden Yapılır? Protein Tozu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Protein tozu neyden yapılır?
Pirzola Nedir, Neyden Yapılır? Pirzola Hayvanın Neresi?
KISAYOL Pirzola nedir, neyden yapılır?
Mumbar Nedir, Neyden Yapılır? Mumbar Hayvanın Neresi?
KISAYOL Mumbar nedir, neyden yapılır?
Mum Neyden Yapılır? Mum Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Mum neyden yapılır?
Mıknatıs Neyden Yapılır? Mıknatıs Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Mıknatıs neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.