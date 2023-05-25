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Peki humus neyden yapılır? Humus nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Şimdi ise bu soruların cevaplarını aktaracağız.

İşte bilmeniz gereken detaylar…

Humus Neyden Yapılır?

Öncelikle humus neyden yapılır bunu bilmeniz gerekiyor. Geleneksel olarak tarifini vermeden önce humus yapımı malzemeleri listesi şu şekilde:

- Nohut

- Tahin

- Sarımsak

- Zeytinyağı

- Toz biber

- Kimyon

- Tuz

- Toz biber

Bu malzemeleri bulun ve yapmak için hazırlanın. Ama bu malzemeler arasında da humus hammaddesi tahin ve nohuttur. Bu iki malzeme olmadan asla humus hazırlayamazsınız.

Humus Nasıl Yapılır?

Genel olarak bakıldığında humus neden yapılır, biliyoruz. Peki humus nasıl yapılır? Eğer merak ediyorsanız ve humus yapmak istiyorsanız aşağıdaki tarifi dikkatle incelemelisiniz:

- Öncelikle nohudu bir gece önceden suya koymanız gerekiyor.

- Bunları bir tencerede iyice pişene kadar haşlamalısınız. Haşladıktan sonra da suyu iyice süzmelisiniz.

- Sarımsağın kabuklarını soyup ezmelisiniz.

- Ardından haşlanmış nohudu, tahini, sarımsağı, zeytinyağını, limon suyunu, tuzu ve karabiberi, püre haline getirmeniz gerekiyor.

- Aslında yapılması gerekenler bunlardır. Eğer hepsini doğru sırayla yaparsanız humusunuz hazır olacak.

Bunlara ek olarak humusu tabaklara alabilirsiniz. Sonrasında da zeytinyağını ve toz biberi küçük bir tavada kızdırın, humusun üzerinde gezdirin. Aradığınız lezzeti de bu sayede bulabilirsiniz.

Humus Hangi Bölgeye Ait?

Humus aslında daha çok Arap bölgelerinde ve Orta Doğu’da yetiştirilen, o yörelere ait bir yemektir. Aynı zamanda;

- Türkiye

- Ermenistan

- Kıbrıs

- Yunanistan gibi ülkelerde de fazlasıyla tüketiliyor.

Bunun yanı sıra Türkiye’de Hatay v e Mersin yörelerinde sıkça yapılır. Eğer humus yemek istiyorsanız, bu bölgelere yolunuz düştüğünde humus yiyebilirsiniz.

Humusun Faydaları Neler?

Merak edilen bir başka konu da humusun faydalarının neler olduğudur. Humusun çok fazla faydası bulunuyor. İşte o faydalardan bazıları da şunlardır:

- Öncelikle içerisinde çok fazla protein bulunduruyor.

- Enerjinizi artırıyor

- Kalp sağlığınızı koruyor

- Sindirim ve bağırsak sağlığınızı iyileştiriyor

- Kemik sağlığınızı destekliyor

- Bunların yanı sıra hastalıkla mücadele de ediyor.

Bütün bunlar dikkate alındığı zaman humusun oldukça faydalı bir yemek olduğunu söylemek gerekiyor. Humus herkesin bildiği ya da seveceği bir yemek olmayabilir ama bunu yerinde yediğiniz zaman ne kadar güzel bir lezzeti olduğunu da anlayacaksınız.

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