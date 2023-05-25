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O halde karabiber neyden yapılır? Aynı zamanda karabiber nasıl yapılır, malzemeleri nedir sorusunun cevaplarını paylaşacağız. Bu konular son derece önemlidir ve bu yüzden de bilinmesi gerekiyor.

İşte konuyla ilgili bilinmesi gereken detaylar...

Karabiber Neyden Yapılır?

Karabiber çiçekli bitkiler familyasından birisi olan Piperaceae’ye aittir. Karabiber hammaddesi olan bu bitkilerin meyveleri kurutuluyor. Sonrasında da baharat şeklinde kullanılmasıyla elde edilen toz şekli karabiber olarak karşımıza çıkıyor.

Bunlara ek olarak karabiber ülkemizde de çok fazla üretilen bir baharattır. Kökeni Hindistan olarak biliniyor ama aynı zamanda sıcak iklime sahip bölgelerde de yetiştirilebiliyor.

Karabiber neden yapılır dediğimizde asıl önemli olan bitkisidir. Bu bitki küre şeklinde, eriğe benzeyen meyvelere sahip. iç kısımları sert olurken dış kısımları etlidir.

Karabiber Nasıl Yapılır?

Aslında karabiber yapımı malzemeleri nedir açıkladığımızda nasıl yapıldığından da bahsettik. Biraz daha detaylı açıklayacak olursak;

- Kökeni olan bitkinin meyvelerinin yetişmesi gerekiyor.

- Daha sonra bu meyveler toz haline getiriliyor.

- Eğer meyve olgunlaşmadan kurutulursa karabiber elde ediliyor.

- Eğer olgunlaştıktan sonra kurutulursa da beyaz biber elde ediliyor.

Her ikisi de baharat olarak kullanılıyor ve üretim aşaması da son derece kolaydır. Ama bunu insan gücüyle yetiştirmek mümkün değildir bu sebeple kurutma işleminden sonraki süreci bazen fabrikalarda devam ettiren bölgeler olabiliyor. Eğer üretici firmaysa, kesinlikle üretim ve elde etme aşamaları fabrikalarda devam ediyor.

Bunlara ek olarak karabiber bitkisinin boyu 4 metreye kadar uzayabiliyor ve aynı zamanda 3-6 cm eninde, 5-10 cm uzunluğunda yapraklara da sahip.

Karabiber Bitkisi Türkiye’de Yetişir mi?

Merak edilen konulardan birisi de bitkinin Türkiye’de yetişip yetişemeyeceğidir. Evet, ülkemiz şartları yetişmesine uygundur.

Genel olarak bakıldığında bu bitki yılda 2 kez sürgün veriyor ve genç bitkiler de ilk 3 sene her gün kuru toprakta, kurak iklimde sulanma ihtiyacı duyuyor. Bu sebeple hem zamanlama çok iyi ayarlanmalı hem de yetiştirilecek olan bölge.

Peki Türkiye’de nerede yetiştirilebilir?

- Antalya başta olmak üzere diğer Akdeniz şehirlerinde…

Genelde yurt dışında ithal edilen bitki, Akdeniz ikliminde rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Bu bilgilerin yanı sıra;

- İhtiyaç duyulan bitkinin meyvesi yeşilken toplanılıyorsa güneşle birlikte kurur ve siyahlaşır.

- Böylece karabibere dönüşür.

- Ama buna karşılık meyveler şokla kurutulursa da rengini korurlar.

- Ortaya ise yeşil biber çıkar.

- Biberler kızardığı zaman toplanıyorsa da kırmızı biber elde ediliyor.

Görüldüğü üzere toplandığı zaman son derece önemlidir. Hangi zaman dilimindeyken topluyorsanız rengini de ona göre alacak.

Karabiber Faydalı mı?

Son derece faydalı olduğu karabiber, düzenli olarak tüketilebilir. İşte önemli faydaları:

- Vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir.

- Antibiyotik etkisi gösterir. Bunun sebebi de C vitamini içeriyor olmasıdır.

- Sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlar.

- Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Detoks etkisi vardır.

- Doğru tüketildiğinde yüksek tansiyona da iyi gelir.

- Aynı zamanda kilo vermenize de yardımcı olur.

Tabi bütün bunları yapabilmesi için de belli bir düzende ve belli oranda tüketmeniz gerekiyor. Fazla karabiber vücudunuzda tam tersi etki oluşturabilir. Bu sebeple yemeklerinizde belli miktar bulundurmaya çalışın ve tüketin. Ama bunu abartmadan yapın, böylece istediğiniz etkiyi de görebilirsiniz.

Artık karabiber neyden ve nasıl yapılır biliyorsunuz. Siz de bu alanla ilgileniyorsanız, karabiber elde etmekle ilgili önemli bilgileri öğrendiniz.

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