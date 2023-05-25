Karabiber Neyden Yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Karabiber Neyden Yapılır? Karabiber Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
ABONE OL

Karabiber neyden yapılır? Karabiber nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Karabiber yemeklerin en çok tercih edilen baharatlarından birisidir. Bu sebeple de çoğu kişi karabiberin neyden yapıldığını merak ediyor.

Karabiber Neyden Yapılır? Karabiber Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

O halde karabiber neyden yapılır? Aynı zamanda karabiber nasıl yapılır, malzemeleri nedir sorusunun cevaplarını paylaşacağız. Bu konular son derece önemlidir ve bu yüzden de bilinmesi gerekiyor.

İşte konuyla ilgili bilinmesi gereken detaylar...

Karabiber Neyden Yapılır?

Karabiber çiçekli bitkiler familyasından birisi olan Piperaceae’ye aittir. Karabiber hammaddesi olan bu bitkilerin meyveleri kurutuluyor. Sonrasında da baharat şeklinde kullanılmasıyla elde edilen toz şekli karabiber olarak karşımıza çıkıyor.

Bunlara ek olarak karabiber ülkemizde de çok fazla üretilen bir baharattır. Kökeni Hindistan olarak biliniyor ama aynı zamanda sıcak iklime sahip bölgelerde de yetiştirilebiliyor.

Karabiber neden yapılır dediğimizde asıl önemli olan bitkisidir. Bu bitki küre şeklinde, eriğe benzeyen meyvelere sahip. iç kısımları sert olurken dış kısımları etlidir.

Karabiber Nasıl Yapılır?

Aslında karabiber yapımı malzemeleri nedir açıkladığımızda nasıl yapıldığından da bahsettik. Biraz daha detaylı açıklayacak olursak;

  • - Kökeni olan bitkinin meyvelerinin yetişmesi gerekiyor.
  • - Daha sonra bu meyveler toz haline getiriliyor.
  • - Eğer meyve olgunlaşmadan kurutulursa karabiber elde ediliyor.
  • - Eğer olgunlaştıktan sonra kurutulursa da beyaz biber elde ediliyor.

Her ikisi de baharat olarak kullanılıyor ve üretim aşaması da son derece kolaydır. Ama bunu insan gücüyle yetiştirmek mümkün değildir bu sebeple kurutma işleminden sonraki süreci bazen fabrikalarda devam ettiren bölgeler olabiliyor. Eğer üretici firmaysa, kesinlikle üretim ve elde etme aşamaları fabrikalarda devam ediyor.

Bunlara ek olarak karabiber bitkisinin boyu 4 metreye kadar uzayabiliyor ve aynı zamanda 3-6 cm eninde, 5-10 cm uzunluğunda yapraklara da sahip.

Karabiber Bitkisi Türkiye’de Yetişir mi?

Merak edilen konulardan birisi de bitkinin Türkiye’de yetişip yetişemeyeceğidir. Evet, ülkemiz şartları yetişmesine uygundur.

Genel olarak bakıldığında bu bitki yılda 2 kez sürgün veriyor ve genç bitkiler de ilk 3 sene her gün kuru toprakta, kurak iklimde sulanma ihtiyacı duyuyor. Bu sebeple hem zamanlama çok iyi ayarlanmalı hem de yetiştirilecek olan bölge.

Peki Türkiye’de nerede yetiştirilebilir?

  • - Antalya başta olmak üzere diğer Akdeniz şehirlerinde…

Genelde yurt dışında ithal edilen bitki, Akdeniz ikliminde rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Bu bilgilerin yanı sıra;

  • - İhtiyaç duyulan bitkinin meyvesi yeşilken toplanılıyorsa güneşle birlikte kurur ve siyahlaşır.
  • - Böylece karabibere dönüşür.
  • - Ama buna karşılık meyveler şokla kurutulursa da rengini korurlar.
  • - Ortaya ise yeşil biber çıkar.
  • - Biberler kızardığı zaman toplanıyorsa da kırmızı biber elde ediliyor.

Görüldüğü üzere toplandığı zaman son derece önemlidir. Hangi zaman dilimindeyken topluyorsanız rengini de ona göre alacak.

Karabiber Faydalı mı?

Son derece faydalı olduğu karabiber, düzenli olarak tüketilebilir. İşte önemli faydaları:

  • - Vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir.
  • - Antibiyotik etkisi gösterir. Bunun sebebi de C vitamini içeriyor olmasıdır.
  • - Sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlar.
  • - Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • - Detoks etkisi vardır.
  • - Doğru tüketildiğinde yüksek tansiyona da iyi gelir.
  • - Aynı zamanda kilo vermenize de yardımcı olur.

Tabi bütün bunları yapabilmesi için de belli bir düzende ve belli oranda tüketmeniz gerekiyor. Fazla karabiber vücudunuzda tam tersi etki oluşturabilir. Bu sebeple yemeklerinizde belli miktar bulundurmaya çalışın ve tüketin. Ama bunu abartmadan yapın, böylece istediğiniz etkiyi de görebilirsiniz.

Artık karabiber neyden ve nasıl yapılır biliyorsunuz. Siz de bu alanla ilgileniyorsanız, karabiber elde etmekle ilgili önemli bilgileri öğrendiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Margarin Neyden Yapılır? Margarin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Margarin neyden yapılır?
Lokum Neyden Yapılır? Lokum Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Lokum neyden yapılır?
Antrikot Nedir, Neyden Yapılır? Antrikot Hayvanın Neresi?
KISAYOL Antrikot nedir, neyden yapılır?
Bıttım Sabunu Neyden Yapılır? Bıttım Sabunu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Bıttım sabunu neyden yapılır?
Bonfile Nedir, Neyden Yapılır? Bonfile Hayvanın Neresi?
KISAYOL Bonfile nedir, neyden yapılır?
İşkembe Nedir, Neyden Yapılır? İşkembe Hayvanın Neresi?
KISAYOL İşkembe nedir, neyden yapılır?
Kimyon Neyden Yapılır? Kimyon Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Kimyon neyden yapılır?
Kokoreç Nedir, Neyden Yapılır? Kokoreç Hayvanın Neresi?
KISAYOL Kokoreç nedir, neyden yapılır?
Küşleme Nedir, Neyden Yapılır? Küşleme Hayvanın Neresi?
KISAYOL Küşleme nedir, neyden yapılır?
Mıknatıs Neyden Yapılır? Mıknatıs Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Mıknatıs neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.