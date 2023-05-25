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Kurşun kalem ucu neyden yapılır? Kurşun kalem ucu nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Eğer bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız sizler için araştırma yaptık.

İşte konuyla ilgili bütün detaylar!

Kurşun Kalem Ucu Neyden Yapılır?

Her uçlu kalemin yazıları yazabilmesi için uca ihtiyacı vardır. Peki kurşun kalem ucu neden yapılır? Kurşun kalem ucu hammaddesi nedir? Kurşun kalem uçları grafik madenden elde ediliyor. Yani kırk ayrı madde karıştırılarak oluşturuluyor. Uçlarda kullanılan graft madene kil katılır ve sertleşmesi sağlanır. Geçirdiği işlemler sonucunda da kurşun kalem ucu olarak karşımıza çıkar.

Kurşun Kalen Ucu Nasıl Yapılır?

Şimdi adım adım kurşun kalem ucu nasıl yapılır, inceleyelim:

- Kurşun kalem ucu yapım malzemeleri arasında önemli bir hammadde olan grafit hazırlanır.

- Grafit madeni toz haline getirilir ve sonrasında da kil, su, balmumu ve buna benzer kimyasal maddelerle karışımı yapılır.

- Bu karışımdan elde edilen macun dar bir delikten geçirilir. Bunun sebebi ise çok ince bir yapıya gelmesini sağlamaktır.

- Elde edilen ip kalem boyunda kesilir ve bu kesilen ip de kurutulur.

- Sedir ağacından bulunan, bir kalem boyutunda olacak şekilde kesilen suntalar ise rendelenir, düzeltilir.

- Bu suntaların bir yüzüne de oluklar açılır.

- Ardından ince tabakalar, suntaların üzerine yayılmalıdır.

- Üretimin gerçekleşmesi için kullanılan bir makine de grafit çubukları oluklara yerleştirir.

- Bu işlemler tamamlandıktan sonra diğer suntalar da ilk suntaların üzerinde yerini alır.

- İki sunta zamk kuruyana kadar mengeneyle birbirine bağlanır.

- Uzun bir sürecin ardından yine makine, bu suntaları kalem boyunda keser ve kalemlere altıgen ya da yuvarlak şekil verir

- Ardından başka bir makine de kalemleri boyar

- Boya kuruduğu zaman tekrar makine kullanılır ve kalemlerin kenarı damgalanır.

İşte hepsi bu kadar! Oldukça uzun ve dikkat gerektiren bir süreç söz konusu. Bir kalem ucu elde etmek o kadar da basit ve kısa değildir. Bütün bu aşamaların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yapılması gerekiyor. Ancak bu şekilde doğru kalem uçları oluşturulabilir. Burada da yine önemli olan nokta kurşun kalem ucu yapımı malzemeleri oluyor. Doğru seçilmeli ve doğru yapılmalı.

Kurşun Kalem Uçları Farklı Olur mu?

Kalem uçlarının yumuşaklığını ve sertliğini belirleyen asık nokta grafit miktarıdır. Yani kullanılan kalem ucunda ne kadar çok grafit varsa kurşun kalem ucu da o kadar yumuşak olacaktır.

Aynı zamanda daha çok kil kullanımı ise onu daha sert bir hale getirir. Örneğin 4B olarak bilinen ve sınıflandırılan kalemlerin uçları çok yumuşaktır. Buna karşılık 4H kalemler ise oldukça sert uçlara sahiptir.

Genellikle okul dönemlerinde istenilen kalemler ise HB olarak bilinen orta yumuşaklıktaki kalemlerdir. Eğer bunları bilirseniz, kullanım amacınıza uygun olan kalemi tercih edebilirsiniz. Çünkü her harfin farklı bir anlamı ve yumuşaklık derecesi vardır.

Kurşun kalemler ne kadar kaliteli olursa kullanan kişiler de o kadar memnun kalacaktır. Bu sebeple yapım sürecinde kullanılan kil ve grafit miktarı iyi ayarlanmalıdır. Hangi türde, hangi amaçta kullanılacak bir kalem yapılacaksa ona göre grafit konulmalıdır. Böylece uygun nitelikli kalem uçlarınız oluşacak.

Kurşun kalem uçları renkli olarak yapılacağı zaman da boya desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu sayede de renkli kalemler aynı yöntemlerle üretiliyor.

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