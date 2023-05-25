Kurşun Kalem Ucu Neyden Yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Eğitim
ABONE OL

Kurşun Kalem Ucu Neyden Yapılır? Kurşun Kalem Ucu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?

Renkli ve uçları sivri olan kalemler her zaman yazı yazmayı daha zevkli ve eğlenceli bir hale getirmiştir. Bu sebeple de kalem almanın yanı sıra uçlarının da sivri ve açılmış olması gerektiğini unutmamalısınız. Peki kalem uçları neyden yapılıyor ve her birinin boyutu nasıl farklı olabiliyor?

Kurşun Kalem Ucu Neyden Yapılır? Kurşun Kalem Ucu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

Kurşun kalem ucu neyden yapılır? Kurşun kalem ucu nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Eğer bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız sizler için araştırma yaptık.

İşte konuyla ilgili bütün detaylar!

Kurşun Kalem Ucu Neyden Yapılır?

Her uçlu kalemin yazıları yazabilmesi için uca ihtiyacı vardır. Peki kurşun kalem ucu neden yapılır? Kurşun kalem ucu hammaddesi nedir? Kurşun kalem uçları grafik madenden elde ediliyor. Yani kırk ayrı madde karıştırılarak oluşturuluyor. Uçlarda kullanılan graft madene kil katılır ve sertleşmesi sağlanır. Geçirdiği işlemler sonucunda da kurşun kalem ucu olarak karşımıza çıkar.

Kurşun Kalen Ucu Nasıl Yapılır?

Şimdi adım adım kurşun kalem ucu nasıl yapılır, inceleyelim:

  • - Kurşun kalem ucu yapım malzemeleri arasında önemli bir hammadde olan grafit hazırlanır.
  • - Grafit madeni toz haline getirilir ve sonrasında da kil, su, balmumu ve buna benzer kimyasal maddelerle karışımı yapılır.
  • - Bu karışımdan elde edilen macun dar bir delikten geçirilir. Bunun sebebi ise çok ince bir yapıya gelmesini sağlamaktır.
  • - Elde edilen ip kalem boyunda kesilir ve bu kesilen ip de kurutulur.
  • - Sedir ağacından bulunan, bir kalem boyutunda olacak şekilde kesilen suntalar ise rendelenir, düzeltilir.
  • - Bu suntaların bir yüzüne de oluklar açılır.
  • - Ardından ince tabakalar, suntaların üzerine yayılmalıdır.
  • - Üretimin gerçekleşmesi için kullanılan bir makine de grafit çubukları oluklara yerleştirir.
  • - Bu işlemler tamamlandıktan sonra diğer suntalar da ilk suntaların üzerinde yerini alır.
  • - İki sunta zamk kuruyana kadar mengeneyle birbirine bağlanır.
  • - Uzun bir sürecin ardından yine makine, bu suntaları kalem boyunda keser ve kalemlere altıgen ya da yuvarlak şekil verir
  • - Ardından başka bir makine de kalemleri boyar
  • - Boya kuruduğu zaman tekrar makine kullanılır ve kalemlerin kenarı damgalanır.

İşte hepsi bu kadar! Oldukça uzun ve dikkat gerektiren bir süreç söz konusu. Bir kalem ucu elde etmek o kadar da basit ve kısa değildir. Bütün bu aşamaların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yapılması gerekiyor. Ancak bu şekilde doğru kalem uçları oluşturulabilir. Burada da yine önemli olan nokta kurşun kalem ucu yapımı malzemeleri oluyor. Doğru seçilmeli ve doğru yapılmalı.

Kurşun Kalem Uçları Farklı Olur mu?

Kalem uçlarının yumuşaklığını ve sertliğini belirleyen asık nokta grafit miktarıdır. Yani kullanılan kalem ucunda ne kadar çok grafit varsa kurşun kalem ucu da o kadar yumuşak olacaktır.

Aynı zamanda daha çok kil kullanımı ise onu daha sert bir hale getirir. Örneğin 4B olarak bilinen ve sınıflandırılan kalemlerin uçları çok yumuşaktır. Buna karşılık 4H kalemler ise oldukça sert uçlara sahiptir.

Genellikle okul dönemlerinde istenilen kalemler ise HB olarak bilinen orta yumuşaklıktaki kalemlerdir. Eğer bunları bilirseniz, kullanım amacınıza uygun olan kalemi tercih edebilirsiniz. Çünkü her harfin farklı bir anlamı ve yumuşaklık derecesi vardır.

Kurşun kalemler ne kadar kaliteli olursa kullanan kişiler de o kadar memnun kalacaktır. Bu sebeple yapım sürecinde kullanılan kil ve grafit miktarı iyi ayarlanmalıdır. Hangi türde, hangi amaçta kullanılacak bir kalem yapılacaksa ona göre grafit konulmalıdır. Böylece uygun nitelikli kalem uçlarınız oluşacak.

Kurşun kalem uçları renkli olarak yapılacağı zaman da boya desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu sayede de renkli kalemler aynı yöntemlerle üretiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uykuluk Nedir, Neyden Yapılır? Uykuluk Hayvanın Neresi?
KISAYOL Uykuluk nedir, neyden yapılır?
Margarin Neyden Yapılır? Margarin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Margarin neyden yapılır?
Şırdan Nedir, Neyden Yapılır? Şırdan Hayvanın Neresi?
KISAYOL Şırdan nedir, neyden yapılır?
Şaşlık Nedir, Neyden Yapılır? Şaşlık Hayvanın Neresi?
KISAYOL Şaşlık nedir, neyden yapılır?
Serum Neyden Yapılır? Serum Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Serum neyden yapılır?
Protein Tozu Neyden Yapılır? Protein Tozu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Protein tozu neyden yapılır?
Pirzola Nedir, Neyden Yapılır? Pirzola Hayvanın Neresi?
KISAYOL Pirzola nedir, neyden yapılır?
Mumbar Nedir, Neyden Yapılır? Mumbar Hayvanın Neresi?
KISAYOL Mumbar nedir, neyden yapılır?
Mum Neyden Yapılır? Mum Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Mum neyden yapılır?
Mıknatıs Neyden Yapılır? Mıknatıs Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Mıknatıs neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.